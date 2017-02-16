健康醫療》太罕見！ 高雄女子有7顆脾臟

電腦斷層患者身上有多顆大小不同的脾臟（筆指處）。（記者方志賢翻攝）

2017-02-16 17:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名35歲女子健檢發現脾臟有腫塊，進一步檢查竟有7顆脾臟，診斷是罕見的「多脾症候群」，發生率約25萬分之1，成因可能是胚胎發育不良或遺傳基因引起，高醫一般及消化外科教授李金德也表示，「行醫30多年第一次看到有人這麼多顆脾臟」。

收治病患的李金德說，這名患者肚子僅偶爾悶悶脹脹，沒有其他不舒服，2個月前體檢時意外發現脾臟有很大的腫塊，經超音波檢查，脾臟部位有個10多公分大的腫塊，另外在胃附近也有多個腫塊，一度懷疑是屬惡性腫瘤的胃基質瘤，進一步電腦斷層才確認有7顆大小不同的脾臟。

李金德說指出，患者罹患「多脾症候群」，屬於異位綜合症的一種，患者的症狀是脾臟異常腫大及多個脾臟，這種先天缺陷常合併其他臟器異位及血管異常，許多患者出生不久就夭折，患者相當幸運並沒有合併其他嚴重問題。

李金德說，患者及家屬擔心7顆大小不同脾臟，若遇到外傷或撞擊，易造成破裂失血，而他也考量不正常的脾臟分布容易發生外科誤診，或開刀時被誤傷血管危及生命，況且脾臟18歲以前主管免疫功能，18歲後即無功能，因此以腹腔鏡將7顆脾臟切除。