醫療資訊》植物人難出門 雙和「口腔照護中心」到宅醫護

2017-02-21 11:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕88歲的陳爺爺因為中風成為植物人，只能臥床仰賴家人和外籍看護照顧，但是他的口腔健康不斷走下坡，雙和醫院「特殊需求口腔照護中心」醫護人員以到宅醫療方式，讓陳爺爺的口腔健康得以改善，去年11月獲得國際醫院聯盟（IHF）頒發「企業社會責任卓越獎」，照護中心醫師黃大森說，國內高齡化趨勢所及，未來長照對口腔照顧的需求會更高，希望有更多牙醫師投入。

黃大森說，陳爺爺是雙和醫院「特殊需求口腔照護中心」設置8年來，眾多照護個案之一。陳爺爺有高血壓及糖尿病史，幾年前因為中風需靠輪椅代步，但是去年二度中風，因為病情嚴重成為植物人，無意識也無法行動，只能臥床由家人及外籍看護照料，由於照護者未受過正確口腔清潔訓練，患者口中開始傳出惡臭，牙艱紅腫發炎，一碰就流血不止，家屬憂心不已，但病人身上有鼻胃管，氣切管及導尿管，就醫不僅勞師動眾，甚至可能影響病情。

後來家屬得知雙和醫院牙科部設有「特殊需求口腔照護中心」，對外出行動不便、就醫困難的中度、重度及極重度身心障礙民眾，經審核通過後即可獲得到宅醫療服務，黃大森與醫療團隊前往看診後，協助陳爺爺定期進行口腔醫護，並指導看護正確的清潔技巧，讓陳爺爺牙艱不再出血，口腔異味也一掃而空，今天患者家屬特地到醫院表達感激之意。

黃大森說，到宅醫療團隊每次出勤，都有兩位醫師和兩位護士，可能花半天時間只看一位病患，健保給付根本不敷所需，同時為應付外出診療所需，醫療人員還得背負重達5、60公斤的行動醫療器材，但是院方基於社會服務宗旨，仍然全力以赴。