人工電子耳助聽力 慈母開心再聽到兒子笑聲

2017-02-22 13:24

〔記者蔡宗勳／大林報導〕陳姓中年婦人15歲時因高燒導致左耳失聰，去年右耳也開始聽不見，兒子陪著她四處求醫，終在大林慈濟醫院耳鼻喉科協助下，成功植入人工電子耳，婦人說，「很開心能再聽見兒子的聲音。」

從小貧苦的陳姓婦人，15歲因一場高燒致左耳失聰，當發現一邊耳朵聽不見的時候，陳女擔心父母親為籌措醫療費用煩惱，於是默默隱忍病情。

陳女結婚生子後家庭和樂，原以為人生從此順遂，結果4個月前右耳開始出現漸進性聽損，到醫院檢查評估，確定為重度聽覺機能障礙，雖然曾試著戴助聽器，但雙耳全聾的程度，已經嚴重到助聽器沒有辦法幫忙的情況。

陳婦大兒子不忍母親全聾，經四處打聽，帶著母親到大林慈濟醫院求診，經耳鼻喉科主任何旭爵檢查評估後，建議植入人工電子耳，但因器材費用高，陳婦無力負擔表達放棄之意。

何旭爵得知陳婦窘況，立即協同社工人員啟動醫院專案補助申請，陳婦在符合補助條件下，總算順利植入人工電子耳，已能順利聽見聲音，後續還需做語言復健，慢慢找回失去的有聲世界。