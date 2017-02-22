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人工電子耳助聽力 慈母開心再聽到兒子笑聲

2017-02-22  13:24

〔記者蔡宗勳／大林報導〕陳姓中年婦人15歲時因高燒導致左耳失聰，去年右耳也開始聽不見，兒子陪著她四處求醫，終在大林慈濟醫院耳鼻喉科協助下，成功植入人工電子耳，婦人說，「很開心能再聽見兒子的聲音。」

從小貧苦的陳姓婦人，15歲因一場高燒致左耳失聰，當發現一邊耳朵聽不見的時候，陳女擔心父母親為籌措醫療費用煩惱，於是默默隱忍病情。

陳女結婚生子後家庭和樂，原以為人生從此順遂，結果4個月前右耳開始出現漸進性聽損，到醫院檢查評估，確定為重度聽覺機能障礙，雖然曾試著戴助聽器，但雙耳全聾的程度，已經嚴重到助聽器沒有辦法幫忙的情況。

陳婦大兒子不忍母親全聾，經四處打聽，帶著母親到大林慈濟醫院求診，經耳鼻喉科主任何旭爵檢查評估後，建議植入人工電子耳，但因器材費用高，陳婦無力負擔表達放棄之意。

何旭爵得知陳婦窘況，立即協同社工人員啟動醫院專案補助申請，陳婦在符合補助條件下，總算順利植入人工電子耳，已能順利聽見聲音，後續還需做語言復健，慢慢找回失去的有聲世界。

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  • 大林慈濟醫院耳鼻喉科主任何旭爵正在與植入人工電子耳的陳婦進行語言溝通測試。 （大林慈濟醫院提供）

    大林慈濟醫院耳鼻喉科主任何旭爵正在與植入人工電子耳的陳婦進行語言溝通測試。 （大林慈濟醫院提供）

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