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菜單多到貼滿牆 這家熱炒店讓網友直呼太狂

一般快炒店菜色大多琳瑯滿目，供上門的顧客挑選，不過嘉義有間快炒店的菜單，竟多到整片牆壁都是。（圖擷自爆廢公社）

2017-02-22  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕一般的快炒店都有琳瑯滿目的菜色可供上門的顧客挑選，但菜單多到整片牆壁都是，就讓人不禁好奇老闆的功力有多深了。

有網友近日在《爆廢公社》貼文指出，他在嘉義吳鳳路的某間餐廳用餐時發現，這間餐廳的牆壁上貼滿了各式各樣的大小菜單，除了一般常見的炒飯、炒麵及快炒菜色外，就連壽司、手捲、飯糰、水餃、月亮蝦餅、炒泡麵也都有賣，讓網友直呼「還有什麼菜色是老闆不會的嗎？」

該文貼出後，隨即引來許多網友詢問店家資訊，有些人說，看到這麼多菜色會有選擇障礙，在PO文網友交代店家位置後，甚至有人直接前往朝聖，惹得其他網友直呼要外送。

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  • 嘉義吳鳳路的某間餐廳牆壁上貼滿了各式各樣的大小菜單，除了一般常見的炒飯、炒麵及快炒菜色外，就連壽司、手捲、飯糰、水餃、月亮蝦餅、炒泡麵也都有賣。（圖擷自爆廢公社）

    嘉義吳鳳路的某間餐廳牆壁上貼滿了各式各樣的大小菜單，除了一般常見的炒飯、炒麵及快炒菜色外，就連壽司、手捲、飯糰、水餃、月亮蝦餅、炒泡麵也都有賣。（圖擷自爆廢公社）

  • PO文網友在其臉書表示，其實他一開始是被炒泡麵吸引進去的，還大讚是主力商品。（圖擷自爆廢公社）

    PO文網友在其臉書表示，其實他一開始是被炒泡麵吸引進去的，還大讚是主力商品。（圖擷自爆廢公社）

  • 該文貼出後隨即引來許多網友詢問店家資訊，甚至有人直接前往朝聖。（圖擷自爆廢公社）

    該文貼出後隨即引來許多網友詢問店家資訊，甚至有人直接前往朝聖。（圖擷自爆廢公社）

  • 琳瑯滿目的菜色，讓網友直呼「還有什麼菜色是老闆不會的嗎？」（圖擷自爆廢公社）

    琳瑯滿目的菜色，讓網友直呼「還有什麼菜色是老闆不會的嗎？」（圖擷自爆廢公社）

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