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機捷鋼軌裂縫 桃市議會藍黨團：全面停駛檢查

2017-02-22  15:22

［記者謝武雄／桃園報導］正在試營運階段的機場捷運，由於A9a緊急停靠站維修軌道岔、鋼軌界接鋼材，發現2到5毫米的鋼軌裂縫；桃園市議會國民黨黨團今天發表聲明，要求機場捷運全面停止試營運並進行檢測，在第三方公正單位確認安全無虞情況下才能恢復通車，否則出問題造成重大傷害，誰能扛得起這個負責？

桃捷公司董事長劉坤億說，軌道有很多部分需要焊接，因為焊接材料和鋼軌材料並不相同，隨著天氣的變化難免出現鋼軌裂縫情況，這是國內外軌道工程都會面臨的問題，只要及早發現更換即可；桃捷公司對於軌道巡檢訂有嚴格規定，包含巡檢人員必須以目視、手持探傷偵測器方式，目前機捷每週至少要全線巡檢一次，未來，也會向中央爭取超音波檢測車，提供更安全的服務。

黨團書記長徐玉樹說，國民黨執政時，桃捷公司說機場捷運有4522項缺失，等到民進黨執政，才幾個月時間就改善4300項，只剩222張工單有問題，這根本是「球員當裁判」，機場捷運安不安全，不是桃捷說了就算，應該要在公開監督機制下進行，讓真正問題被找出來，以解民眾心中疑慮，更希望機場捷運通車是專業問題，不是政治問題。

徐玉樹說，這次道岔鋼軌裂縫，連專家都認為非常危險，很可能會導致列車追撞或對撞，因此，黨團呼籲，機場捷運馬上停止營運，進行全面檢測，在未能完全保證行車安全無虞前，不能冒然通車，影響旅客乘車安全。

徐玉樹說，桃捷公司不能為了逢迎，置市民、旅客安全不顧，急著進行營運，萬一不幸，造成重大傷害時，誰能扛得起這個負責？

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  • 機捷鋼軌裂縫，國民黨團要求停駛、全面檢查。（記者謝武雄攝）

    機捷鋼軌裂縫，國民黨團要求停駛、全面檢查。（記者謝武雄攝）

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