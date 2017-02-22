宜蘭就業職訓開新課 教學員開船到龜山島
2017-02-22 09:29
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣106年度失業者就業職訓，即日起開始報名，有中餐料理技能、飲料調理、烘焙西點蛋糕、烘焙麵包、美容等證照輔導班，今年還新增了動力小船駕駛訓練班，由蘭陽技術學院負責培訓，將教導學員在梅花湖、冬山河等景點開船導覽，還教學員開船到龜山島。
宜蘭縣政府辦理今年度的失業者就業職訓，共開設6種課程，共有7個班，每班招收30人，總經費約600萬元。勞工處指出，只要年滿15歲，有就業意願的民眾即可報名，有投保過失業保險，不用負擔訓練費用，培訓單位也會在結訓後負責輔導就業。
勞工處表示，今年首度請蘭陽技術學院，開設動力小船駕駛訓練班，除了教學員們在冬山河、梅花湖等知名景點開船，也有海上駕駛課程，學員將有機會自己開船到龜山島，並學習導覽縣內知名景點，課程還包含水上急救相關課程，民眾如欲報名，可電洽職訓專線03-9252945。
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