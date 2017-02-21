國道3號施工 芎林南下路段大塞車

國道3號新竹縣芎林路段南下車道因施工嚴重回堵。（擷取自「高速公路1968」APP）

2017-02-21 12:20

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕國道3號、福爾摩沙高速公路新竹縣芎林路段的南下車道，因為施工只剩1車道可供通行，導致今天上午到中午的車流嚴重壅塞，甚至回堵到關西路段，不少塞在車陣中的用路人紛紛透過臉書、LINE等通訊軟體通報這個路況，提醒其他用路人改道行駛。

國道高速公路局交控中心表示，福高南下88.3K至90K路段，從20日到23日辦理伸縮縫改善工程，封閉內側2車道施工，只留1外側車道供用路人通行，昨天的行車狀況還好，今天可能是因為車流量大，所以從早上開始壅塞回堵，中午過後才漸漸改善。

（12:49更新）