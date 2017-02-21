| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》林昌勇又闖禍了！ 在沖繩移訓無照駕駛
 首頁 > 生活

國道3號施工 芎林南下路段大塞車

國道3號新竹縣芎林路段南下車道因施工嚴重回堵。（擷取自「高速公路1968」APP）

2017-02-21  12:20

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕國道3號、福爾摩沙高速公路新竹縣芎林路段的南下車道，因為施工只剩1車道可供通行，導致今天上午到中午的車流嚴重壅塞，甚至回堵到關西路段，不少塞在車陣中的用路人紛紛透過臉書、LINE等通訊軟體通報這個路況，提醒其他用路人改道行駛。

國道高速公路局交控中心表示，福高南下88.3K至90K路段，從20日到23日辦理伸縮縫改善工程，封閉內側2車道施工，只留1外側車道供用路人通行，昨天的行車狀況還好，今天可能是因為車流量大，所以從早上開始壅塞回堵，中午過後才漸漸改善。

（12:49更新）

廣告
  • 國道3號新竹縣芎林路段南下車道因施工嚴重回堵，車速不到每小時20公里。（擷取自「高速公路1968」APP）

    國道3號新竹縣芎林路段南下車道因施工嚴重回堵，車速不到每小時20公里。（擷取自「高速公路1968」APP）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國3 塞車 施工
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：國道3號施工 芎林南下路段大塞車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.