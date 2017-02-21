演講費不同惹議 全教總舉唐鳳為例反批

全教總在今天召開的記者會上演行動劇，點名行政總處人事長施能傑是軍公教福利殺手，現在又把砍殺對象指向中小學教師的講座鐘點費。（記者林曉雲攝）

2017-02-21 10:47

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院人事行政總處正研擬「軍公教人員講座鐘點費支給辦法」草案，把公立大學院校教授和中央研究院研究人員的講座鐘點費，從每節1600元調高2000元，中小學老師的鐘點費則從1600元減為600元，如中小學教師在本校或同縣市學校演講，就不得支領鐘點費。全國教師工會總聯合會今天召開記者會，理事長張旭政抨擊政府公然歧視中小學教師，擺明認為大學教授比中小學教師位階高，依此邏輯，行政院政務委員唐鳳的學歷僅國中肄業，不是大學教授，也非研究人員，如唐鳳受邀演講「數位產業」，只能拿600或1600元低價鐘點費，大學教授反可拿2000元高價鐘點費。

全教總在記者會中也上演行動劇，點名行政總處人事長施能傑是軍公教福利殺手，不只砍人事月刊、三節慰問金、退休人員子女教育補助、員工運動會及公教美展外，現在又把砍殺對象指向中小學教師的講座鐘點費。張旭政要求施能傑向基層軍公教人員道歉。

張旭政表示，鐘點費20多年來未調漲，全教總同意調漲，但認為應該要一致，且不應採取固定價碼，而應給予一定的彈性範圍。

張旭政也質疑草案顯現人事行政總處的兩種心態，唯有教授、研究人員等學術圈之人才，值得給較高的講座鐘點費，公然歧視基層軍公教人員，「萬般皆下品，唯有教授高」，博士的價碼就應該比較高，但機關和學校邀請講座授課應該看重「效能」，亦即看講座的專長是否符合研習所需，學歷不應是考量重點。

以此標準來看美國前總統歐巴馬、微軟總裁比爾蓋茲、臉書發明人馬克.祖克伯，他們的專長顯然都「不如」一名大學教授，這種只用「學歷」作為鐘點費標準，完全不考慮「效能」或「專長」的規定，顯然與實際需求大相逕庭，也與時代趨勢違背，大開時代倒車。

此外，張旭政抨擊行政院無視基層軍公教的智慧財產，阻礙機關和學校的進步發展，「人才」進入公務體系成為「庸才」，草案造成的影響是，縱使機關和學校內有特殊專長、知識、能力，主管也不敢邀請他來擔任講座，基於尊重智慧財產權概念，校內演講費不應降為零，擬出這種草案的機關，只能用「豬頭」來形容。

全國教育產業總工會今也發新聞稿抨擊，「平平」是老師，講師鐘點費竟有貴賤之分？全教產要求行政院人事行政總處，要求拿掉有色眼鏡，尊重中小學及幼兒園教師教學實務的專業地位。

上班族林先生表示，公立教師在自己服務的學校演講還可以領800元，就上班族來看，是不可思議的好康，一般公司如要求員工演講，不可能再另外給錢。一名國立大學教授表示，草案提高為2000元是反映物價，中小學教師校內演講不宜降為零。