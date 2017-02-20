舒淇拍電影的陸橋 因為這個原因將封橋

2017-02-20 19:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕曾經在電影「千禧曼波」中女主角舒淇輕盈跳躍漫步的中山陸橋，被韓國電影團隊相中申請封橋開拍，市政府今天公告本月27日、28日夜間9點起到隔天早上7點，中山陸橋、人行陸橋將封橋交管，請民眾繞道行駛。

市政府指出，中山橋交通管制區域自安一路91號起至中山橋全路段止，若27日拍攝完成，則取消28日交通管制計畫；行人陸橋管制期間則自27日及28日下午6點起至隔日早上7點止，其中27日、28日下午6點至9點之時段，將間歇性管制，配合拍攝作業放行用路民眾。

27日下午7點後，要前往中山一路或安一路的車輛，請改走31號橋或港西街，替代路線沿線已設指引標誌，請駕駛改道行駛。

另外，劇組於交通管制期間並安排臨時接駁車，免費接駁車搭車點位於孝四路11號OK 便利商店前及中山一路61之1號（松興潤餅前），沿中山一路、港西街、孝四路循環行駛，民眾可多加利用。

由於基隆市好山好水好風景，且距離台北市近，雖然市政府沒有提供補助金，仍深受影視業喜愛；市府新聞科長謝志煌表示，去年一年就有26部國內外電影、電視劇向市府申請協助拍攝，今年還有多家業者洽談中。