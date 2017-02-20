| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

舒淇拍電影的陸橋 因為這個原因將封橋

2017-02-20  19:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕曾經在電影「千禧曼波」中女主角舒淇輕盈跳躍漫步的中山陸橋，被韓國電影團隊相中申請封橋開拍，市政府今天公告本月27日、28日夜間9點起到隔天早上7點，中山陸橋、人行陸橋將封橋交管，請民眾繞道行駛。

市政府指出，中山橋交通管制區域自安一路91號起至中山橋全路段止，若27日拍攝完成，則取消28日交通管制計畫；行人陸橋管制期間則自27日及28日下午6點起至隔日早上7點止，其中27日、28日下午6點至9點之時段，將間歇性管制，配合拍攝作業放行用路民眾。

27日下午7點後，要前往中山一路或安一路的車輛，請改走31號橋或港西街，替代路線沿線已設指引標誌，請駕駛改道行駛。

另外，劇組於交通管制期間並安排臨時接駁車，免費接駁車搭車點位於孝四路11號OK 便利商店前及中山一路61之1號（松興潤餅前），沿中山一路、港西街、孝四路循環行駛，民眾可多加利用。

由於基隆市好山好水好風景，且距離台北市近，雖然市政府沒有提供補助金，仍深受影視業喜愛；市府新聞科長謝志煌表示，去年一年就有26部國內外電影、電視劇向市府申請協助拍攝，今年還有多家業者洽談中。

廣告
  • 基隆市中山陸橋被韓國電影業者相中拍攝取景，本月27日、28日晚間9點起交管至隔天早上7點，請民眾配合改道。（記者俞肇福攝）

    基隆市中山陸橋被韓國電影業者相中拍攝取景，本月27日、28日晚間9點起交管至隔天早上7點，請民眾配合改道。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市政府在中山陸橋與人行陸橋上豎立告示牌，提醒民眾注意。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府在中山陸橋與人行陸橋上豎立告示牌，提醒民眾注意。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市中山陸橋上的人行陸橋，曾在大導演侯孝賢「千禧曼波」中入鏡，這次被韓國導演相中，申請封橋拍片。（記者俞肇福攝）

    基隆市中山陸橋上的人行陸橋，曾在大導演侯孝賢「千禧曼波」中入鏡，這次被韓國導演相中，申請封橋拍片。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中山橋 中山陸橋 千禧曼波 封橋 舒淇
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：舒淇拍電影的陸橋 因為這個原因將封橋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.