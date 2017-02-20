舒淇拍電影的陸橋 因為這個原因將封橋
2017-02-20 19:52
〔記者俞肇福／基隆報導〕曾經在電影「千禧曼波」中女主角舒淇輕盈跳躍漫步的中山陸橋，被韓國電影團隊相中申請封橋開拍，市政府今天公告本月27日、28日夜間9點起到隔天早上7點，中山陸橋、人行陸橋將封橋交管，請民眾繞道行駛。
市政府指出，中山橋交通管制區域自安一路91號起至中山橋全路段止，若27日拍攝完成，則取消28日交通管制計畫；行人陸橋管制期間則自27日及28日下午6點起至隔日早上7點止，其中27日、28日下午6點至9點之時段，將間歇性管制，配合拍攝作業放行用路民眾。
27日下午7點後，要前往中山一路或安一路的車輛，請改走31號橋或港西街，替代路線沿線已設指引標誌，請駕駛改道行駛。
另外，劇組於交通管制期間並安排臨時接駁車，免費接駁車搭車點位於孝四路11號OK 便利商店前及中山一路61之1號（松興潤餅前），沿中山一路、港西街、孝四路循環行駛，民眾可多加利用。
由於基隆市好山好水好風景，且距離台北市近，雖然市政府沒有提供補助金，仍深受影視業喜愛；市府新聞科長謝志煌表示，去年一年就有26部國內外電影、電視劇向市府申請協助拍攝，今年還有多家業者洽談中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 各地有雨16縣市強風特報 週四冷氣團來襲
- 空品差就躲室內？ 專家：居家也要注意
- 花壽司大腸桿菌超標 饗食天堂：自主檢驗合格
- 國立傳藝中心「靈堂售票亭」 這回連根拔除了
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 馬英九再槓黨產會：「做法非常可怕」
- 問求職者願和父母3P嗎？ 連鎖餐廳人資遭開除
- NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- NBA》戴維斯海灌52分破紀錄 西部明星隊力退東部
- （台北）挖補年餘 北投光明路脫離黑暗期
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 美國防部長突訪伊拉克 強調：不是來拿石油
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 警花真情相伴 獨居嬤公重拾笑容
- 蝶戀花24輛二手遊覽車 入手全不到百萬
- 〈國際現場〉巴菲特併聯合利華遭拒
- 防逃漏 進口免稅包裹半年逾六次 將課稅
- 恆春「好嬸」 爆頭慘死工寮
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- （影音）TWICE新歌超夯 子瑜馬尾公主讓粉絲「心空」了
- 金來沅「愛」台粉開金嗓 惡補歌藝心意滿分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Exhibition remembers pro-democracy movements
- 二二八特展 重現30年前遊行場景
- 林濁水觀點》新時代下的舊典範（六）：主流民意對作的民粹總統
- 和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題
- 英跳水金童 被爆背著未婚夫偷吃男模
- 自由廣場》質詢事先提問 比照先進國家
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 夏于喬勤練身材 爆汗體驗飛輪
- 強化個人保障 金管會：投保旅平險不應分國內外
- 裘莉度難關磨心志 盼家庭成員更堅強
- 自由共和國》蔡志宏／司法也該有審判創新沙盒！
- 反年金改革 退伍軍人團體明起輪值抗爭
- 傳美國安顧問難尋 白宮否認
- 800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史
- 「京華城」欠款百億 傳威京小沈擬「打掉重建」
- 奪獎台灣同志片 因這理由不能拿輔導金
- 正妹私密照臉書社團流傳 怒告男網友卻認錯人...
- 吸毒吸到體力差 毒蟲跑不過警察被逮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：舒淇拍電影的陸橋 因為這個原因將封橋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分