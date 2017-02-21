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恐怖大師伊藤潤二30週年新作 遺跡墓地挖出人臉

伊藤潤二新作《恐怖の重層》，將刊登在3月發行的漫畫雜誌《Nemuki+》。（圖擷取自日網）

2017-02-21  16:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本恐怖漫畫大師伊藤潤二，作品不計其數《富江》系列、《漩渦》、《至死不渝的愛》都是暢銷作品，今年邁入出道30年將推出新作《恐怖の重層》，描述遺跡墓地開挖過程發現土壤成千層人臉狀。

▲故事發生在1996年的阿神面貝塚遺跡。（圖擷取自日網）

據日本媒體報導，30週年紀念短篇漫畫《恐怖の重層》，即將在3月發行的漫畫雜誌《Nemuki+》上刊登。

▲土壤突然挖出千層皺摺，往地面連接處一挖，竟發現小孩人臉骨。（圖擷取自日網）

目前封面及前面預告已在網路上流傳，故事描述考古團隊在挖掘的一個遺址時，意外發現有異常的地層扭曲，往中間一挖境挖出一張人臉，接下來像是受到詛咒般，參與挖掘的人身邊都開始出現異象。

▲預告的最後停在大雷雨後。（圖擷取自日網）

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二將推出30週年新作，遺跡土層中出現皺摺後挖出人臉屍骨。（圖擷取自日網）

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