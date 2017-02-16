柯文哲喊年底前WiFi全面啟用 北捷：尚未招標成功
2017-02-16 17:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（15）日下午至桃園機場捷運視察，讚賞機捷內的免費WiFi贏過北捷，同時表示已下令北捷，免費上網要在年底前完成，並強調「絕對會提早完成」，不過台北捷運公司表示，「招標尚未完成」，但正積極進行中。
據《ETtoday》報導，台北市長柯文哲昨視察完機捷後，認為機捷僅WiFi贏過北捷，其餘都差不多，同時指出在今年底之前，北捷也會全面設置WiFi。
北捷從去年10月初在松山新店線2輛列車試辦「捷運Wi-Fi 230」計畫，只要看到列車有「230」標誌與「230」開頭的Wi-Fi熱點名稱，就可以Taipei Free或Facebook帳號登入，可使用無線網路30分鐘且不限次數，但此項計畫將於本月底結束。
對於市長喊話免費無線網路要提早完工，台北捷運公司指出，目前仍在招標階段，但一切順利，最慢會在3月底前完成招標並進行工程，會努力達到年底啟用的目標。
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