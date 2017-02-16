機捷試乘排隊領碼牌超過1小時 被批沒效率

A1台北站一早排隊人潮就從發號碼牌一入排到台北車站地下街。（記者鄭瑋奇攝）

2017-02-16 09:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運今天開放民眾自由試乘，A1台北站一早就擠滿排隊領號碼牌民眾，不過，許多民眾都抱怨排隊時間太久，8小時試營運光排隊就花超過1小時。經記者實際觀察及測試，A1站只有兩台號碼機，一台號碼機最快5秒才能抽出一張號碼牌。桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，從9點40第二梯次開始前，就會請同仁先抽號碼牌，到時候可直接發放節省旅客排隊時間。

機場捷運自由試乘每天全線預計發放2萬份號碼牌，分7點40分、9點40分、11點40分、13點40分4梯次於各站發放號碼牌，台北站每梯次預計發放1千張。旅客拿到號碼牌後就可刷悠遊卡、一卡通等電子票證不扣款自由進出各站，如果沒有電子票證，現場也有服務人員協助刷卡讓旅客進站；如果出站後還想再進站，只要蓋手章於進站時出示即可。

A1站1樓與B1各有一台號碼機，每梯次分別發放800張及400張號碼牌，地下一樓第1梯次8點23分就抽完號碼牌。不過，一樓號碼牌因有故障，發放速度較慢，有個別旅客對服務人員破口大罵說速度怎麼這麼慢，太沒效率、試乘時間只有8小時，排隊就花超過1小時實在太久。

服務人員也從最初對旅客說「歡迎搭乘機場捷運」，到後來不斷向旅客致歉說會再改善；也有不少旅客覺得服務人員都很親切、慢一點沒關係，並說一聲辛苦了，也讓服務人員覺得很窩心。

現場觀察發現一台號碼機約5秒才能抽出一張號碼牌，加上今天有送旅客紅包，一名旅客大約需要10秒左右的時間才領完號碼牌，其實也不算是太慢；不過，陳凱凌說這件事情馬上就能改善，之後梯次都會請服務人員先抽號碼牌。

領完號碼牌民眾可刷電子票證自由入場。（記者鄭瑋奇攝）