讓糞便變黃金 北市民生國中有神奇蚯蚓！

北市教育局長曾燦金（右一）到民生國中訪視小田園計畫，一旁學生還向曾解說。（記者蔡亞樺攝）

2017-02-15 11:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕落實市長柯文哲田園城市政見，台北市教育局啟動「全面學校小田園計畫」，規劃田園教育課程化，讓學生親手種植、照顧、採收作物，其中民生國中進一步在今年成立小田園社團，廣招各班級種子學員，利用課餘時間照顧菜圃，還利用蚯蚓糞便，做成有機肥料進行施肥，讓蔬果長得更好。

教育局長曾燦金今早前往民生國中訪視小田園計畫實施現況，民生國中利用校園土地，打造約30坪小田園，還以學生午餐食用剩餘的果皮、廚餘，餵養蚯蚓，再以蚯蚓糞便製成有機肥料，培育土壤變成肥沃的黑土，做到「糞便變黃金」，助於蔬果生長。

曾燦金一一探視各種蔬果的生長狀況，學生當場解說種植的過程，在場的學生與師長直接採收高麗菜與青花菜，場面格外逗趣。

指導學生種植蔬菜的民生國中國文課老師蔡邊說，小田園計畫，讓學生更親近土壤、對農夫種植的蔬果懂得珍惜，也從中了解到「等待」寓意，蔬菜種植需要時間才能收成，體驗到做事沒有一蹴可及、馬上成功的，具有教育意義。

北市教育局統計，到去年底小田園參與校數達256所，教育局表示，小田園計畫向下延伸到幼兒園，今年小田園學校數將納入全市高、國中及國小，再加上14所幼兒園，目標達到300所。