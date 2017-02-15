讓糞便變黃金 北市民生國中有神奇蚯蚓！
2017-02-15 11:40
北市教育局長曾燦金（右一）到民生國中訪視小田園計畫，一旁學生還向曾解說。（記者蔡亞樺攝）
〔記者蔡亞樺／台北報導〕落實市長柯文哲田園城市政見，台北市教育局啟動「全面學校小田園計畫」，規劃田園教育課程化，讓學生親手種植、照顧、採收作物，其中民生國中進一步在今年成立小田園社團，廣招各班級種子學員，利用課餘時間照顧菜圃，還利用蚯蚓糞便，做成有機肥料進行施肥，讓蔬果長得更好。
教育局長曾燦金今早前往民生國中訪視小田園計畫實施現況，民生國中利用校園土地，打造約30坪小田園，還以學生午餐食用剩餘的果皮、廚餘，餵養蚯蚓，再以蚯蚓糞便製成有機肥料，培育土壤變成肥沃的黑土，做到「糞便變黃金」，助於蔬果生長。
曾燦金一一探視各種蔬果的生長狀況，學生當場解說種植的過程，在場的學生與師長直接採收高麗菜與青花菜，場面格外逗趣。
指導學生種植蔬菜的民生國中國文課老師蔡邊說，小田園計畫，讓學生更親近土壤、對農夫種植的蔬果懂得珍惜，也從中了解到「等待」寓意，蔬菜種植需要時間才能收成，體驗到做事沒有一蹴可及、馬上成功的，具有教育意義。
北市教育局統計，到去年底小田園參與校數達256所，教育局表示，小田園計畫向下延伸到幼兒園，今年小田園學校數將納入全市高、國中及國小，再加上14所幼兒園，目標達到300所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 黃國昌嘆小黨經營辛苦
- NBA》詹姆斯「準大三元」領軍 擋住灰狼威金斯41分強攻
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 打造國家歷史風景區 鹿港爭建輕軌
- 一顆赤子之心的遠颺
- 嘉市國中小 下學年恢復原學區制
- 台藏家庭政院前流淚控訴法律歧視、政府刁難
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 新北民政局催婚 520紅線大放送
- 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
- 台南運將下午到警局抱怨 深夜跳快速道路不治
- 金正男被暗殺後 妹妹傳遭到監禁
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- 中越邊境小村集體中毒7死 死因指向吃中國製糖果
- 食材登錄平台 將納連鎖速食業者
- 妻援交被打槍…夫不怪她反毆殺價客
- 洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反
- 楊乃文弱不禁風 走一步退三步
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 國道遊覽車翻覆意外責任歸屬 台客名嘴說話了
- MLB》洋基宣布田中將大投開幕戰 破日本投手紀錄
- 【愛讀書】 《巴黎評論．作家訪談錄Ι、ΙΙ》
- 冷眼集》是豬隊友？ 還是蓄意幫倒忙？
- MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 暫緩訪台 熱比婭︰了解中國對台施壓
- NBA》東部戰績倒數 魔術總管：被砲轟是應該的
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 台股開盤上漲4.26點 報9723.04點
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 自由廣場》大車禍後 商官都在騙來騙去
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
- 八里國中小營養午餐 享半價
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：讓糞便變黃金 北市民生國中有神奇蚯蚓！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分