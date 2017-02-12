安平港 驚見死亡保育類綠蠵龜

安平商港內北堤水域發現死亡海龜，海巡人員前往打撈。（記者劉婉君翻攝）

2017-02-12 17:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南安平商港內的北堤水域，今天發現1隻疑似死亡海龜，南部地區巡防局第五二岸巡大隊獲報後派員前往打撈，經中華鯨豚研究中心教授王建平確認，為保育類綠蠵龜，實際死因不明。

第五二岸巡大隊表示，該隻綠蠵龜的身長約80公分，寬約65公分，安平漁港安檢所接獲民眾通報後，隨即駕駛多功能巡緝艇趕往，並聯繫王建平前往確認，海巡人員抵達現場時，綠蠵龜已經死亡。

綠蠵龜目前死因尚不明，後續將由王建平協助運送至國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，進一步研究。

第五二岸巡大隊呼籲民眾一同保護保育類動物，除不濫捕濫殺外，更應積極愛護環境，如發現海龜、鯨豚等保育類動物擱淺，隨時可撥打「118」海巡署免付費報案專線。