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Uber今起停業 台灣大車隊：歡迎Uber司機加入

2017-02-10  16:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日Uber司機繞行交通部並在交通部前靜坐要陳情，台灣大車隊今日上午也派人到現在查看，並於下午表示，如果想兼差多一份收入，台灣大車隊即將於今年第二季推出多元計程車；台灣大車隊也將輔導司機考取職業駕照及執業登記證，歡迎民眾或Uber司機一起加入合法車隊營運及增加收入。

台灣大車隊配合政府政策推展多元化計程車業務，將發展兼具優質服務及個人特色的特級多元化計程車，導入頭等艙優質服務流程訓練並配合司機個人專長及特色，提供多元優質載客運送服務。台灣大車隊表示，多元化計程車不再侷限於一般計程車顏色或車種，未來司機將更年輕、車種等級也會提升，並也擁有合法的職業駕照及執業登記證，讓乘客搭得更安心、放心。

目前台灣大車隊多元計程車計畫申請已送交台北市公運處審核，預計最快第二季可以上路。另外，今年不只是推多元計程車，台灣大車隊本身也將會再提升服務品質，車隊未來會研擬更多元服務，包含推出觀光導覽及結合醫院推出陪同就醫、寵物專車、生活大管家美甲、美睫、居家清潔等服務。

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  • Uber司機10日前往交通部陳情，並以車隊繞行交通部方式表達訴求。（記者方賓照攝）

    Uber司機10日前往交通部陳情，並以車隊繞行交通部方式表達訴求。（記者方賓照攝）

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