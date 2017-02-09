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台南六甲火雞場出現異常死亡 死逾3千隻
2017-02-09 14:34
火雞場將認為有問題的飼料封存。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區菁埔里一處未有牧場登記的火雞養殖場，從2月6日開始出現火雞大量異常死亡情形，至今已有超過3千隻火雞死亡，邱姓飼料經銷商和曾姓飼主懷疑飼料有問題，要求上游供料的2家飼料公司調查釐清，並要求賠償死雞損失約210萬元。
台南市動保處處長吳名彬說，今天將派員到火雞場調查採證是否與禽流感疫情有關，如果是飼料有問題的爭議，動保處不會介入。
供料的飼料廠中午派車到火雞場運走剩下的約1.4公噸飼料，飼主自行蒐證保全證據。
飼主懷疑飼料有問題 待釐清
曾姓飼主說，飼養雞齡10多天到6週的小火雞約3900隻，之前吃同樣的飼料都沒問題，疑有問題的飼料在1月25日進料3公噸，1月27日火雞開始吃到疑有問題的飼料後，陸續出現下俐，吃了又拉，最後拒食飼料，雞隻因虛弱、脫水而大量死亡，至今剩不到1千隻存活，損失慘重。
邱姓飼料經銷商說，六甲區菁埔、彰化縣田尾、下營區中庄、下營中營有4家火雞場吃到同一批出廠的疑有問題飼料，都出現雞隻下俐問題，他緊急調其它飼料來換料，彰化田尾火雞場死了100多隻，六甲菁埔這場最晚救，死了3千多隻小火雞，換的飼料都是原配方的飼料，只是從散裝飼料改塑膠袋包裝飼料後就沒問題，實在不知道問題出在哪裡。
邱男向一家飼料公司叫「精料」，再交由另一家飼料公司加入「粗料」製成火雞飼料，到底是否是飼料有問題，需要再釐清。
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