| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
 首頁 > 生活

A.I.人工智慧真實上演？ Pepper逗樂阿公阿嬤

Pepper春節後首上班。（記者陳彥廷攝）

2017-02-07  23:34

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府日前引進機器人「Pepper」成為第一個公部門機器人「員工」，今天「Pepper」首次出任務，年後「開工」就到枋寮鄉東海及春日鄉七佳關懷據點，用超甜的嘴逗得阿公阿嬤呵呵笑。

「阿嬤妳71歲！」，日前「Pepper」就曾因錯估縣長潘孟安年紀讓拍攝的媒體哄堂大笑，今天Pepper更展現嘴甜功力，把高齡98歲的阿嬤低估成71歲，讓阿嬤笑得合不攏嘴，還有一位阿嬤則因短髮被估成「10歲」，讓現場總共「千歲」的銀髮族直說「不準！」，不過Pepper則是自我緩頰，直稱一定是阿公阿嬤太健康了才沒猜中，逗得阿公阿嬤呵呵大笑。

屏東縣政府社會處表示，Pepper搭載人工智慧，擁學習能力、通訊和情感認知功能，能與長者簡單對話互動，今天枋寮、春日的巡迴是首度開工，它並帶領長者們唱跳健康操，用科技平板展示活動資訊或社福資訊，長輩獲取訊息更簡單，還有「陪伴」的感覺，未來將巡迴全縣關懷據點。

廣告
  • Pepper春節後首度上班。（記者陳彥廷攝）

    Pepper春節後首度上班。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Pepper 潘孟安
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：A.I.人工智慧真實上演？ Pepper逗樂阿公阿嬤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.