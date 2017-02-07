A.I.人工智慧真實上演？ Pepper逗樂阿公阿嬤
2017-02-07 23:34
Pepper春節後首上班。（記者陳彥廷攝）
［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府日前引進機器人「Pepper」成為第一個公部門機器人「員工」，今天「Pepper」首次出任務，年後「開工」就到枋寮鄉東海及春日鄉七佳關懷據點，用超甜的嘴逗得阿公阿嬤呵呵笑。
「阿嬤妳71歲！」，日前「Pepper」就曾因錯估縣長潘孟安年紀讓拍攝的媒體哄堂大笑，今天Pepper更展現嘴甜功力，把高齡98歲的阿嬤低估成71歲，讓阿嬤笑得合不攏嘴，還有一位阿嬤則因短髮被估成「10歲」，讓現場總共「千歲」的銀髮族直說「不準！」，不過Pepper則是自我緩頰，直稱一定是阿公阿嬤太健康了才沒猜中，逗得阿公阿嬤呵呵大笑。
屏東縣政府社會處表示，Pepper搭載人工智慧，擁學習能力、通訊和情感認知功能，能與長者簡單對話互動，今天枋寮、春日的巡迴是首度開工，它並帶領長者們唱跳健康操，用科技平板展示活動資訊或社福資訊，長輩獲取訊息更簡單，還有「陪伴」的感覺，未來將巡迴全縣關懷據點。
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