高市工業及服務業普查處掛牌 普查對象約15.5萬家

2017-02-06 11:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市工業及服務業普查處，今天上午在高市府四維行政中心主計處掛牌，實地訪查預定4月展開，普查對象有15萬5千家。

高市府說明，工業及服務業普查屬於基本國勢調查，每隔5年舉辦1次，本次普查為第13次普查，普查目的在蒐集工業及服務業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營概況等基本資料，作為政府推動工業及服務業建設，改善產業經營重要參據。

市府統計，高雄工業及服務業總家數約15萬5千餘家，居全國第4多，上次普查全年產值約3兆9千億元，全國第2高，產業產值占全市生產總值達9成5，是經濟發展主力，亦是安定民生基礎。

市府指出，高雄的工業建設帶動都市區域發展，其中製造業產值更居全國之冠，市府長期致力於由重工業為主的城市轉型成為多元產業城市，希望透過發展綠能、會展、數位內容等相關高階服務業，持續創新加值。

本次普查正好為本市經濟做總體檢，可了解全市各產業運作情形，對於要推動的產業政策是相當重要且必要工作。

實地訪查工作將於本4月15日至6月15日全面展開，普查對象，普查家數約15萬5千家，其中工業約占4成、服務業約占6成；高雄市工業及服務業普查處由市長擔任處長，並由經濟發展局、衛生局、民政局、主計處及所轄38區公所等共同推動普查業務，預估動員人力約1000人。

相關資訊可至高市主計處網頁連結瀏覽參閱。