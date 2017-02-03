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春節過後台南變成這樣 網友：台灣最美風景

台南中西區普濟殿辦的燈節活動，地面上的方燈被拿來當垃圾桶，網友酸是「台灣最美風景」。（記者王捷翻攝）

2017-02-03  15:47

〔記者王捷／台南報導〕台南過年期間是觀光熱點，尤其中西區國華街每年春節普濟殿都會懸掛花燈，吸引不少人到此拍照，不過卻留下滿地垃圾，引來網友撻伐，酸說這是「台灣最美風景」，台南市環保局則回應，這是廟方自行辦的活動，應該會自行維護清潔，該局已經加強巡邏，並呼籲市民、遊客發揮公德心。

位於中西區的普濟殿舊名普濟寺、普濟廟，是台南府城最早的王爺廟，傳說建廟時期是在明鄭時期永曆年間，當時稱「普濟寺」，原主祀觀音菩薩，原為佛教寺廟兼會館使用，因有民眾借宿時將池府王爺神像因故留祀寺內，之後香火日盛，池府王爺成為寺廟主神，使「普濟寺」改稱為「普濟廟」，後改為「普濟殿」。

5年前，廟方開始在春節舉辦花燈節，花燈經過比賽票選後，將自己獨一無二的作品高高掛，據了解，今年增加到1500顆花燈，吸引很多民眾來參觀，不過疑似因為沒有地方丟垃圾，就有民眾把地面上了長方形燈飾當作垃圾桶，垃圾越丟越多，讓網友批評沒有功德心，還有網友酸這是「裝置藝術」「台灣最美的風景」。

環保局則指出，廟方自辦燈節活動，並申請封街，環保局已依台南市環境清潔自治條例規定，若屬固定地點，要求活動舉辦者負責環境維護，目前已請廟方設置垃圾桶並立即清理改善，環保局清潔隊人員目前已協助垃圾清理、裝袋及清運並佈桶，環保局將加強巡邏，希望遊客也能發揮公德心，垃圾請勿隨意丟棄，共同維護市容。

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