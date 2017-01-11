| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國防部：晚間7點 遼寧號已在福建湄洲島外海 18年無性婚姻！海倫清桃老公自爆不能人道
 首頁 > 生活

5x9還是9x5？「5個9」讓家長崩潰了...

2017-01-11  19:02

〔即時新聞／綜合報導〕「5個9」的意思，到底是「5x9」還是「9x5」？有家長在網路貼文表示，就讀小二的兒子日前碰上這道數學題，結果全班都沒人答對，也讓家長崩潰，看到的網友則表示，這是考中文嗎？

有網友在《爆廢公社》PO文指出，就讀小二的兒子日前碰上令人費解的數學題，題目是「『5個9』和下面哪個選項的意思相同？」，參考選項則有「5x9」、「5+9」及「9x5」，據其指出，全班都選「5x9」，但正解其實是「9x5」，結果當天班上的學生全軍覆沒。

該文貼出後引發一陣議論，有網友質疑這是在考數學還是考中文？也有人說乘法有所謂的交換律，照理說「5x9」或「9x5」都要算對，也有其他與原PO「同病相憐」的網友表示，現在正好在學乘數以及被乘數的概念，才會碰上這種問題。

另有認真的網友則為此專門PO文解釋，並說明，「5個9」的意思是9有5個，所以是9+9+9+9+9=9x5=45，反過來說「9個5」則是5有9個，因此是5x9＝45。他也指出，交換律只適用於單純的數字運算，若要討論到單位及乘數、被乘數的關係，因為被乘數與積的單位必須相同，所以若「積」的單位是「元」，「被乘數」的單位就必須是「元」。像是買了3顆10元的蘋果，就會寫成10（元）x3（個）＝30（元）。

廣告
  • 「5個9」的意思，到底是「5x9」還是「9x5」？有家長在網路貼出這道數學題，讓看到的網友表示，這是考中文嗎？ （圖擷自爆廢公社）

    「5個9」的意思，到底是「5x9」還是「9x5」？有家長在網路貼出這道數學題，讓看到的網友表示，這是考中文嗎？ （圖擷自爆廢公社）

  • 有認真的網友為此專門PO文解釋，並說明，「5個9」的意思是9有5個，所以是9+9+9+9+9=9x5=45，反過來說「9個5」則是5有9個，因此是5x9＝45。（圖擷自爆廢公社）

    有認真的網友為此專門PO文解釋，並說明，「5個9」的意思是9有5個，所以是9+9+9+9+9=9x5=45，反過來說「9個5」則是5有9個，因此是5x9＝45。（圖擷自爆廢公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學數學 數學 數學課 數學題
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：5x9還是9x5？「5個9」讓家長崩潰了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.