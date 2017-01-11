5x9還是9x5？「5個9」讓家長崩潰了...

2017-01-11 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕「5個9」的意思，到底是「5x9」還是「9x5」？有家長在網路貼文表示，就讀小二的兒子日前碰上這道數學題，結果全班都沒人答對，也讓家長崩潰，看到的網友則表示，這是考中文嗎？

有網友在《爆廢公社》PO文指出，就讀小二的兒子日前碰上令人費解的數學題，題目是「『5個9』和下面哪個選項的意思相同？」，參考選項則有「5x9」、「5+9」及「9x5」，據其指出，全班都選「5x9」，但正解其實是「9x5」，結果當天班上的學生全軍覆沒。

該文貼出後引發一陣議論，有網友質疑這是在考數學還是考中文？也有人說乘法有所謂的交換律，照理說「5x9」或「9x5」都要算對，也有其他與原PO「同病相憐」的網友表示，現在正好在學乘數以及被乘數的概念，才會碰上這種問題。

另有認真的網友則為此專門PO文解釋，並說明，「5個9」的意思是9有5個，所以是9+9+9+9+9=9x5=45，反過來說「9個5」則是5有9個，因此是5x9＝45。他也指出，交換律只適用於單純的數字運算，若要討論到單位及乘數、被乘數的關係，因為被乘數與積的單位必須相同，所以若「積」的單位是「元」，「被乘數」的單位就必須是「元」。像是買了3顆10元的蘋果，就會寫成10（元）x3（個）＝30（元）。