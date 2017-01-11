看過來！南投春節垃圾清運表出爐
南投縣各鄉鎮市公所對春節期間垃圾清運工作，十分重視。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，南投縣13鄉鎮市公所春節垃圾清運表出爐，各鄉鎮市公所清潔隊除夕當天不打烊，惟今年打破各公所清潔隊統一開工的慣例，尤以信義公所最特殊，採「做1休2」制，集集、國姓2鄉鎮，則於31日（大年初4）就提前開工清運垃圾；其他10鄉鎮市均於2月1日（大年初5）後，才陸續恢復正常清運，至於巨大型垃圾收集，全部採預約制。
各公所春節期間垃圾清運日程如下：
南投市：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，1月23日至26日止。
埔里：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，即日起至1月20日止。
草屯：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，即日起至1月24日止。
竹山：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，1月16日至20日受理登記，23日統一收運。
集集：1月28日至30日（初1至初3）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，預約後安排時間。
名間：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，從1月23日至25日止。
鹿谷：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，1月20日以前受理預約後，收運至1月24日止。
中寮：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，從1月16至20日止。
魚池：1月28日至31日（初1至初4）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，從1月16日至20日止。
國姓：1月28日至30日（初1至初3）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，從1月16日至25日止。
水里：1月28日至2月1日（初1至初5）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，即日起25日止。
信義：採做1休2制，1月28、29、31及2月1日停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，1月26日以前受理預約後安排時間。
仁愛：1月28日至2月1日（初1至初5）停收垃圾，巨大型垃圾收集時間，預約後安排時間。
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