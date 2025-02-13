台中新光三越氣爆廖偉翔開直播被罵翻 罷團：網紅政客

台中新光三越氣爆，廖偉翔竟在現場開直播，「廢翔」罷團痛批「網紅政客」。（罷團提供）

2025/02/13 14:55

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台中新光三越氣爆國民黨立委廖偉翔現場開直播 網砲轟：不要作秀

首次上稿：14:29

更新時間：14:55（新增廖偉翔回應）

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越今午發生嚴重氣爆，造成嚴重傷亡，台中市第4選區國民黨立委廖偉翔第一時間在百貨事故現場外直播，呼籲民眾勿前往，「展翅廢翔」罷免團體痛斥，重大傷亡事件在前，市府及各單位都呼籲民眾不要到現場觀看，以免影響救援，廖偉翔卻在現場開直播，根本「網紅政客」。

廖偉翔指出，行程間就在新光三越附近，聽見爆炸聲趕到現場，他也協助義交、義警進行初步的交通管制，並拜託市民家人切勿靠近。

新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，台中市政府第一時間宣佈，周邊道路實施交通管制，臺灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。

但「廢翔」罷團指出，各界關切災害現場救災時，第4選區的廖偉翔第一件事情，竟是跑到現場開直播，正常人都知道，應該要遠離災難現場，協助疏散，有利救援，廖偉翔則是為了流量不擇手段，跑到現場直播，他的臉書下不少人留言批評「秀過頭了 」。

中4罷團指出，廖偉翔在災難現場開直播被抨擊後，開始有網軍洗留言說「他是剛好在附近會勘」、「他是在呼籲民眾不要靠近」，但仍有不少人質疑，他既非醫護或是消防人員，特地跑到現場開直播呼籲不要靠近根本「網紅政客」。

中4罷團指出，之前立法院審中央總預算時，廖偉翔跟他的同黨同事企圖凍刪消防裝備等的預算，「不知道他開直播的時候，有想到這件事情嗎？」

台中新光三越氣爆，廖偉翔現場開直播被罵翻。（罷團提供）

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