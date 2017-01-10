荷籍老師：台灣把兒童講英文當表演 剝奪犯錯的機會

2017-01-10 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕很多台灣人英文程度雖不差，卻不太敢開口說英文。一位在台灣用英文授課的荷蘭人認為，這是因為台灣從小就讓兒童把講英文視為一種表演，因此學生除了有上台壓力外，也很難將說英文看成自然而然的事。

目前在台灣授課的荷蘭老師韋岱思投書《商業周刊》指出，他在台灣碩士班開了一堂課，課程是用英文教學，修課學生有台灣人、也有外國人，但沒有一個人的母語是英文，大家都是用非母語來學習。韋岱思發現，來自法國、荷蘭和印度的同學，講英文也有口音，也會有文法錯誤、寫錯單字、句子寫不清的情況。但這些外國學生口頭報告時能展現自信、上台侃侃而談，台灣學生講英文時卻相當焦慮。

韋岱思隨後舉出他看到的台灣幼稚園表演活動，幼稚園中大班學生在表演時，除了唱歌跳舞、還要準備英文的正式演講，他認為幼稚園這樣做是為了向家長證明，小孩上學真的有學到東西。韋岱思無奈表示，如果把講英文視為一種表演，學生除了有上台壓力外，也很難把講英文看成自然而然的事。

韋岱思也說，台灣從小學、國中到高中，大家都說英文很重要，英文考試也很重要，因為考試成績重要，所以不能犯錯，也難怪台灣學生面對英文，會怕講錯話。韋岱思說，台灣社會一直施加壓力、灌輸大家英文一定要考好，剝奪學生犯錯的機會。他認為練習語言時一定會犯錯，關鍵是怎麼面對錯誤，犯錯並不丟臉的事，應該勇敢面對自己的錯誤，才能從錯誤中學到正確的說法，獲得進步。

相關連結請見：

《商業周刊》 台灣人好怕講錯英文！荷蘭爸爸：從幼稚園就把講英文當「才藝表演」，怎麼會學得好？