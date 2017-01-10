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不放棄！她用登玉山照片 跟癌症宣戰

罹患子宮內膜癌第3期的許施金雀，以首度成功登玉山的照片，獲得第5屆捕捉希望癌友組佳作獎。（癌症希望基金會提供）

2017-01-10  11:31

〔記者林彥彤／台北報導〕64歲的許施金雀，曾經是個名牌、高跟鞋、套裝不離身的貴婦，從沒想過善於保養的自己會罹患子宮內膜癌第3期，經歷長達9個月的治療，之後更因腸阻塞腸沾黏，再度入院36天；不過癌症並不能打擊她，反而激發她「積極面對」的態度。

即使體力與腳力不勝常人，許施金雀仍選擇用「登頂」做為自己活著的證明。首度成功登玉山的照片，也讓她獲得第5屆捕捉希望癌友組佳作獎；現在她已挑戰台灣39座大小山岳，她說：「我要用照片告訴癌症，你打不倒我，因為我強得很！」

為鼓勵更多「與癌奮戰」的朋友，能揮別恐懼、更有力量與癌同行，癌症希望基金會舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽多年，今年是第六屆。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，興趣，能給患者動力和目標去追求人生美好的事物，正向態度也被證實可以有效延長癌症患者壽命，而攝影就是其中之一；因此希望透過舉辦攝影比賽，讓所有在抗癌路上包括病友、家屬與醫療團隊，都能建立情緒與壓力紓發的管道，以更正面的態度面對癌症的考驗，增加康復的機會。

第6屆「捕捉希望」數位攝影比賽已開始收件！收件日期即日起到2月3日，歡迎癌友、家屬與醫療團隊以「癌症送我的禮物」為精神，拍攝並報名參賽，主辦單位也將分成3組評選，再從每組評選出前三名及5名佳作，最高獎金2萬元。欲知更多詳情，請上癌症希望基金會官網查詢。

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