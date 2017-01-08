三星宣布：最新穿戴裝置可支援iPhone

三星Gear S3智慧手錶。（三星提供）

2017-01-08 12:16

〔記者陳炳宏／台北報導〕儘管三星Note 7在市場受挫，但三星顯然仍圖力爭上游，尤其在市面上出現越來越多同時支援Android與iOS的智慧穿戴裝置，不支援iOS顯然已經失去市場先機；三星電子今天宣佈其最新的穿戴式產品，包括Gear S3、Gear S2 和Gear Fit2將支援iOS系統。

此次支援的裝置，包括iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6+, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7, iPhone 7+ 與iPhone SE （iOS 9.0以上版本）。

三星電子表示，即日起用戶可從相容iOS裝置的Apple App Store，下載Gear S2、Gear S3專用的Gear S APP，及Gear Fit 2專用的Gear Fit APP，下載後，系統將透過步驟引導，協助用戶完成其與三星穿戴裝置的配對。

三星電子行動通訊部門全球行銷暨穿戴裝置事業部執行副總裁李英熙表示：「我們聆聽消費者的需求，擴大支援iOS系統，讓更多用戶體驗三星的尖端穿戴科技。並藉由最新Gear裝置的Android 和iOS相容特性，帶給用戶更多的優化穿戴體驗，及串連Samsung Galaxy 的無限可能性。」

雖然每個裝置的特性和功能各異，但iOS用戶均可享有Samsung Gear S3的IP68防水防塵、內建GPS、高度感應/氣壓感應和運動加速感應等應用程式的設計。Gear S3共推出Frontier冒險家與Classic品味家兩款版本，用戶可透過監測距離、行徑路線、跑步速度、燃燒的卡路里及心跳等，來追蹤個人的體適能狀況。

三星Gear S3智慧手錶。（三星提供）

三星Gear S3 Frontier智慧手錶（三星提供）