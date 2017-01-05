| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台東大學與8校簽署合作協議培育師資

台東大學今與8校簽署專業發展學校合作協議。（記者黃明堂攝）

2017-01-05  15:45

［記者黃明堂／台東報導］台東大學今天與台東8校簽署「專業發展學校」合作協議，將以互惠互利原則，透過雙方學校的資源互助，培育更優秀的國小、特教及幼教師資。

8校包括縣立四維幼兒園、縣立新生幼兒園、向日葵幼兒園、多多璐幼兒園、東大附設實驗國民小學、卑南國民小學、寶桑國民小學、東大附屬特殊教育學校。

東大將協助合作學校，辦理教育人員專業成長及教育相關活動，並透過座談會、聯席會議等方式，達到大學與在地學校全面的對話；合作學校也將提供東大學生現場實習的機會，提供第一線的指導，以達到更高的實習成效，共同培育優秀的師資人才。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台東大學 師資
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：台東大學與8校簽署合作協議培育師資


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.