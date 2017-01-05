台東大學與8校簽署合作協議培育師資

台東大學今與8校簽署專業發展學校合作協議。（記者黃明堂攝）

2017-01-05 15:45

［記者黃明堂／台東報導］台東大學今天與台東8校簽署「專業發展學校」合作協議，將以互惠互利原則，透過雙方學校的資源互助，培育更優秀的國小、特教及幼教師資。

8校包括縣立四維幼兒園、縣立新生幼兒園、向日葵幼兒園、多多璐幼兒園、東大附設實驗國民小學、卑南國民小學、寶桑國民小學、東大附屬特殊教育學校。

東大將協助合作學校，辦理教育人員專業成長及教育相關活動，並透過座談會、聯席會議等方式，達到大學與在地學校全面的對話；合作學校也將提供東大學生現場實習的機會，提供第一線的指導，以達到更高的實習成效，共同培育優秀的師資人才。