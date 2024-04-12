北市禁公園餵食流浪貓狗 動保團體盼修法採餵食管理

北市禁公園餵食流浪貓狗，動保團體今赴台北市議會陳情。（記者楊心慧攝）

2024/04/12 17:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市修正《公園管理自治條例》，禁止公園、綠地、廣場等餵食流浪貓狗，違反可開罰1200至6000元，動保團體今赴市議會陳情，主張一旦禁止餵食，將使流浪貓狗陷入飢餓災難，要求重修自治條例，盼採取餵食管理、取代禁止餵食。

台北市公園處回應，已與動保處討論，只要是經動保處認證的台北市動保團體，都不受自治條例限制；若民眾在公園河濱餵食街貓犬，可依此自治條例開罰1200元至1600元，再次呼籲民眾共同維護公共環境衛生。

請繼續往下閱讀...

社團法人台灣動物方舟協會、台灣動物共生聯盟等動保團體今天下午在台北市議會大門前陳情抗議，餵食河濱公園流浪犬十多年的愛心媽媽表示，流浪狗都已郊區化，市區流浪狗反而少，主要是河濱、綠地等郊區有人餵食，若不准餵食，流浪狗會因飢餓向市區流竄覓食，必然造成更嚴重的人犬衝突，將流浪犬固定在人口較少的河濱、綠地區域是較好的做法。

動保團體以陽明山國家公園為例，指陽明山國家公園未禁止餵食時，餵食愛媽都會在餵食後清理餘食、餐具，保持乾淨餵食，但在禁止餵食後，愛媽心疼流浪犬飢餓，又擔心被罰，便採取偷偷餵食，食物丟著就跑，也不敢回來收食清理，讓乾淨餵食變成亂餵。

動保團體也說，進行流浪狗TNVR（誘捕、絕育、施打疫苗、回置），必須以餵食手段配合，否則根本抓不到流浪狗，北市河濱公園尚有犬隻需要絕育，禁止餵食會造成誘捕困難，只能讓流浪犬繼續繁殖，後果是越禁狗越多，盼重新修改自治條例，採取「餵食管理」取代「禁止餵食」。

不過現場也有支持修法的孫姓民眾表示，晚上會有貓咪的噪音，若有人餵食沒有清理飼料，反而是飼養老鼠和蟑螂；另名莊姓民眾則擔心會有人犬衝突，長期來看是反對餵食，贊成目前台北市提出的作法，要有法管制亂餵食的問題。

台北市修正《公園管理自治條例》第11條，禁止公園、綠地、廣場等餵食流浪貓狗，去年通過台北市議會法規委員會審議，並於今年1月12日公告、1月14日實施，若違反條例可被開罰1200至6000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法