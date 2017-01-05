逆轉重北輕南印象 國研院打造南台科研基地

2017-01-05 14:18

［記者吳柏緯／台北報導］過去台灣的產學研發大多集中在新竹以北，科研發展重北輕南的情況明顯。為了翻轉這樣的印象，並整合南台灣的研發能量與人才培訓，國家實驗研究院與成功大學合作，將在成大校區內建置產學研發平台，包含11個國際級的研究室，每年投入至少1億元，預計2019年正式啟用。

國研院與成大今天上午簽訂「低碳綠能南部產學研發平台合作協議」，希望結合產學研發能量，共同打造南台灣低碳綠能創新技術研發基地，研發穿戴式電子產品、物聯網、太陽能光電與生醫領域，並培育國內相關領域高級技術人才。

國研院院長王永和指出，綠能科技與生物科技產業是政府重視並積極推動的計畫，國研院的奈米元件實驗室長年投入這兩個領域，成果卓越。目前奈米元件實驗室共有南北兩個中心，其中南部中心坐落於南科，每年租金約1000萬元。

未來兩年內，將會逐步把南部中心搬遷至成大提供土地與空間，讓國研院得以投入更多資源，進駐更新設備、鏈結師生能量，未來每年預計投入1億元以上資源，打造國際級平台。

成大校長蘇慧貞指出，許多清大、交大的學生只要走幾步路就能在校內找到適合的環境做研究。但目前研究資源仍然缺乏的南部，許多學生想要做實驗或研究必須要遠赴新竹，甚至台北才能找到適合的儀器或實驗室，距離與區域不平衡成為研究的限制。

蘇慧貞表示，建置南部產學研發平台將有助於扭轉過去國家關鍵性設施相對集中於新竹以北，科研重北輕南的情況，蘇慧貞也強調，南部有不少人才，應該要給他們更多機會，有國家資源挹注，讓更多師生可以使用。

國家奈米元件實驗室主任葉文冠說明，「低碳綠能南部產學研發平台」預計3年內完成硬體設施建置，2019年起正式營運，同時將和成大奈米中心、醫學中心和傳染性疾病中心合作，進行「前瞻性低耗能快速感測晶片」和「先進生醫微流體晶片」等尖端研究計畫，包括微機電和生醫實驗並行，透過師生不斷討論及快速實作，預計每年可培育逾2000名相關人才。