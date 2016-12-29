不管監院點名 屏縣鄉鎮再編預算大力「催生」
2016-12-29 20:59
〔記者陳彥廷／枋寮報導〕屏東縣年中遭監察院審計部點名生育津貼發放浮濫，部分鄉鎮因此縮手補助金額，不過枋寮鄉逆勢操作，明年首度編列80萬元預算鼓勵生育，有的鄉民聞訊徒呼負負「生過了」，也有人看好補助直稱「想再多生」！
屏東全縣都面臨少子化危機，加上都市較多的工作機會磁吸，遷出者眾，鄉鎮人口直直落，為減緩人口減少，不少鄉鎮都祭出生育津貼，希望以獎勵性留下人口。枋寮鄉近年出生人數年均130人，年均200人死亡，加上勞動年齡者受都市吸力而遷出，近5年人口年均減280左右，今年截至11月，總人口更首度跌破2萬5千大關。
年中審計部指出，屏東縣近3年出生率皆在全國倒數3名內，全縣人口也不斷減少，顯示個別鄉鎮實施生育津貼難以緩解人口減少，應著重在嬰幼兒照顧、教育環境、就業機會等更重要環節，但點名歸點名，鄉鎮仍擔憂下滑劇烈，反而有數鄉鎮「逆勢」新編列生育津貼預算。
日前經鄉公所建議枋寮鄉代會日前建議，明年編列生育津貼80萬元，父母其中一方已於枋寮鄉設籍滿1年，將新生兒設籍該鄉，排除墮胎、流產或新生兒死亡，在新生兒出生次日起3個月提出申請，經審核符合資格，第1胎補助5千元，第2胎1萬元、第3胎含以上2萬元。
枋寮鄉公所表示，據調查，枋寮為全縣第20個發放生育津貼鄉鎮，已搜集多方意見，認為審計部看法確實有其道理，但在整體性育兒、教育環境及就業等全國性政策未完善前，鄉公所只能盡「微薄之力」留人，預計明年新生兒能「催生」至150人。
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