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尾牙來了！ 最「賭爛」狀況排行榜冠軍是....

2016-12-28  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年即將結束，各家公司紛紛舉辦尾牙以犒賞員工一年來的辛勞，但花樣百出的尾牙竟讓不少網友又愛又恨，因此《網路溫度計》便利用大數據做出尾牙最「賭爛」狀況排行榜。

《網路溫度計》利用大數據分析尾牙讓人覺得最「賭爛」的狀況排行榜，而最「賭爛」狀況第一名是「沒抽到獎」，因為酒都喝了、也上台表演、也拍完老闆馬屁，結果抽獎時刻竟然遲遲聽不到自己的名字被唱名，只能看著同事歡心鼓舞，讓網友覺得最悶。

第二名則是「老闆不加碼」，不管抽獎有沒有抽到都沒關係，只要老闆阿莎力的加碼，就可以讓員工「奇毛子」愉快，反之只會讓員工心寒阿！而第三名則是「被逼捐禮物」，只要當上管理職，在抽中禮物的當下都會被部屬起鬨捐禮物，就算再怎麼喜歡，還是只能割愛。

接下來還有第四名的「表演員工自己來」、第五名「長官致詞過久」、第六名「看老闆表演」、第七名「菜不好吃」、第八名「尾牙延併春酒」、第九名「應酬」及第十名「敬酒」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 網友最「賭爛」的尾牙狀況第一名是「沒抽到獎」。（情境照）

    網友最「賭爛」的尾牙狀況第一名是「沒抽到獎」。（情境照）

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