美女們神奇聚會 但..她的腿不見了？

網友們紛紛猜測左三女孩的腿跑去哪裡了？（圖擷取自Reddit）

2016-12-27 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日一張6名外國美女的聚會照在網路瘋傳，乍看很普通，但卻暗藏玄機：左邊數來第三位女孩的腿竟然不見了？

網友jr0d7771平安夜時在美國社群網站「Reddit」上發文「尋找中間女孩的腿」，引起廣大迴響，網友們紛紛猜測左三女孩的腿去哪了，有人說：「我想是左二女孩的腳被左一女孩擋到了。」有人說：「左三的左腳被左二擋住，右腳則藏在右三的腳下面，你可以發現右三的腳感覺兩隻鞋子不一樣。」

你怎麼想呢？