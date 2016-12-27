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美女們神奇聚會 但..她的腿不見了？

網友們紛紛猜測左三女孩的腿跑去哪裡了？（圖擷取自Reddit）

2016-12-27  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日一張6名外國美女的聚會照在網路瘋傳，乍看很普通，但卻暗藏玄機：左邊數來第三位女孩的腿竟然不見了？

網友jr0d7771平安夜時在美國社群網站「Reddit」上發文「尋找中間女孩的腿」，引起廣大迴響，網友們紛紛猜測左三女孩的腿去哪了，有人說：「我想是左二女孩的腳被左一女孩擋到了。」有人說：「左三的左腳被左二擋住，右腳則藏在右三的腳下面，你可以發現右三的腳感覺兩隻鞋子不一樣。」

你怎麼想呢？

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  • 外國網友在平安夜上傳一張聚會照，引起廣大迴響。（圖擷取自Reddit）

    外國網友在平安夜上傳一張聚會照，引起廣大迴響。（圖擷取自Reddit）

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