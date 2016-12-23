國台交耶誕音樂會 團長親自指揮管樂團
2016-12-23 16:13
〔記者何宗翰／台中報導〕聖誕大餐訂好了嗎？國立台灣交響樂團將在24日週六耶誕夜的下午3點，在國立台灣美術館前廣場舉辦「璀璨國美聖誕音樂會」，由團長劉玄詠親自指揮國台交附設管樂團，演出多首應景的聖誕主題音樂，並邀請靜宸合唱團共同演出，希望帶給大家平安喜樂的午后時光。
國台交表示，這是國台交第一次在國美館戶外廣場舉辦大型音樂會，團長劉玄詠本身不僅是長號演奏家，多年來致力於管樂團發展亦不遺餘力，這次也將親自指揮，帶領國台交附設管樂團演出多首管樂團名曲，並安排應景的聖誕主題音樂。
此外，當天也邀請到靜宸合唱團共同演出，將演唱「台灣合唱之父」作曲家呂泉生的多首作品，還有膾炙人口的「卡門組曲」、「夢幻騎士」等。音樂會開放免費自由入場，結合美術館、綠園道藝文氛圍，邀請大家與國台交一起歡度聖誕佳節，更多節目資訊請上國台交網站www.ntso.gov.tw。
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