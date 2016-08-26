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身障朋友當起綠手指 開創事業新人生

2016-08-26  18:59

〔記者林孟婷／台南報導〕協助身障朋友學習一技之長、開創自我事業人生，台南市政府勞工局委託伽碩職訓中心開辦「綠培創作品產銷班」，結合微型園藝栽培、綠色植物栽種以及木工藝創作，讓身障朋友可以展現自我創意，今日舉辦義賣活動，將義賣所得捐助「住安心享溫馨－弱勢勞工家庭房屋修繕計畫」，以自己專業幫助且回饋社會。

學員們接受三個月、共四百五十小時的綠意栽培、手作創意產品等相關課程訓練，今日舉辦結訓並舉辦義賣活動，現場展出許多創意盆栽小品吸引許多民眾駐足參觀。

其中透過土壤探測器的晶片就可以檢測土壤的乾濕度，如果濕度不夠就會出現閃亮光提醒該澆水了，便利照顧者對於植栽水分運用。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，本課程因應就業市場對於園藝栽培的需求，結合手作文創設計商品，更加入著重技術與涵養樹雕課程，培養學員從零開始建立基礎理論觀念，以期未來能夠繼續延伸職能專業精神。

伽碩職訓中心執行長郭明洽表示，學員作品中常運用多種媒材創作，例如利用鋁線結合水泥盆器，彩繪並加上自我巧思創作出獨特作品。

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  • 透過晶片型的土壤探測器，可得知土壤乾濕度的情形。（記者林孟婷攝）

    透過晶片型的土壤探測器，可得知土壤乾濕度的情形。（記者林孟婷攝）

  • 園藝盆栽結合木作、彩繪等元素，讓作品呈現豐富層次感。（記者林孟婷攝）

    園藝盆栽結合木作、彩繪等元素，讓作品呈現豐富層次感。（記者林孟婷攝）

  • 學員展出自己的作品並進行義賣回饋社會。（記者林孟婷攝）

    學員展出自己的作品並進行義賣回饋社會。（記者林孟婷攝）

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相關關鍵字： 事業 土壤 土壤探測器 在職訓練 綠手指 義賣 職訓 職訓中心 身障
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