資金匯回是否課稅 工商界批解釋令老套 沒匯回誘因

2019-02-01

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商界直言，財政部最新解釋令，其中「三道協助機制」是原本就有的規定，所謂的「明確規則」也只是讓不清楚稅法者了解原本規定，並未提供滯留海外高達十五到二十兆元的台灣資金有更大回流誘因；中小企業總會建議，應修法或另訂專法，將海外資金回流稅率從現行二十％降至五％到十％，才是最實際的做法。

稅降至5～10％ 才實在

中小企業總會副理事長、會計師蔡文預表示，最新解釋令並不算開放、也不算增加優惠；不論是「非屬海外所得」、「海外所得已課稅」、「海外所得未課稅但逾追稅期」，原本就是「正當」可以回台的資金，只是少數人不懂稅法，不知可以回來，財政部把它說得更清楚而已。若真要吸引台資回流，應「修法」，大刀闊斧將匯回稅率從現行二十％降至五％到十％。

工總秘書長蔡練生認為，與其祭出解釋令，不如由政府指定用途和項目，返台資金即可免稅或降稅，畢竟工商界也不樂見資金回台是用在炒房或炒股。

商總理事長賴正鎰說，要求台商提證明文件，有實務上難處。許多台商是十五到二十年前赴中國投資，當初未經投審會審查，即使是本金要匯回，「鈔票上沒有寫日期，也沒有寫用途，廠商要怎麼拿到證件，說自己的錢已過追稅期，或者並非海外所得？」

商總建議政府若真有誠意從稅的角度吸引資金回流，最簡單方式就是把台商找來座談，答案就會出來，而不是坐在辦公室想一些不符實務的做法。

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