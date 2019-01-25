法國加入「防堵華為」 新八國聯軍成形

2019-01-25

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國電信巨頭華為因潛在安全風險已遭多國聯合抵制，包括美國、澳洲、紐西蘭、英國、日本、德國、台灣、挪威等國均陸續加入抵制行列，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）週三表示，已意識到華為主導下一代行動網路市場的風險，將在時機成熟時採取措施；防堵華為的「新八國聯軍」已成形。

法外長：華為5Ｇ產品有風險

勒德里昂指出：「我們注意到華為擁有主要網路地位的風險，尤其是華為全力投入發展5G」，法國政府將在時機成熟時採取一切必要措施；法國國家網路安全機構負責人也說，因擔心資安等問題，法國當局計畫要求對5G設備進行更多監督和管控。

美國官員曾多次向盟國警告，華為有潛在的安全風險，其創辦人任正非就是前中國解放軍工程師，與中國政府關係密切；若使用華為的基地台和其他設備，可能存在「後門」，讓中國當局得以進行間諜工作。

但華為創辦人任正非及董事長梁華始終否認為中國政府從事間諜活動，並強調華為業務完全遵守所在國家的法律和規則；梁華還說，隨時歡迎外國官員參觀公司的設施和商業運作過程。

華為波蘭間諜案 加深西方國家疑慮

儘管華為一再否認，但近期華為波蘭分公司銷售主管王偉晶，因涉嫌間諜活動被波蘭拘捕，加深了西方國家對華為安全風險的擔憂，因而紛紛加入抵制行列。

華爾街日報報導，美國安全官員指出，華為的結構非常特別，不但與中國政府關係密切，還是重要的電訊設備供應商，甚至非常依賴中國，因為中國透過限制性貿易政策保護華為等中國科技巨頭，免受外國公司的競爭，且還對它們的經營擁有最終控制權；在此情況下，華為別無選擇、只能服從中方，因此構成間諜威脅。

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