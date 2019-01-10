一份中東企業文件 暴露密情／華為透過兩家掩護企業 與伊、敘交易

2019-01-10

〔編譯羅綺／綜合報導〕華為財務長孟晚舟受到美國指控，上月在加拿大被捕，引發國際譁然。路透報導，一份新文件顯示，華為確實透過兩家「掩護企業」暗中在中東做生意，且華為不僅違反伊朗制裁令，還在敘利亞發展業務。

美國當局指控孟晚舟透過香港設備銷售商星通技術（SkyCom Tech）與伊朗進行交易，並欺騙匯豐等跨國銀行為其與伊朗的交易提供結算服務，違反制裁令。孟晚舟則堅稱，星通技術獨立於華為之外，只是一般的商業合作夥伴。

華為在敘假解散 透過不同公司繼續經營

不過，路透報導，在伊朗和敘利亞發現的企業文件顯示，華為與在伊朗德黑蘭營運的星通關係比先前所知的更為緊密，還透過一家在東非模里西斯註冊的空殼公司「Canicula Holdings」，在敘利亞發展業務。

文件指出，華為透過Canicula Holdings操控原已曝光的星通技術，而華為在敘利亞的公司看似解散，實則透過不同公司繼續經營，包括Canicula Holdings，該公司直到二○一五年仍在敘利亞設辦公室。

文件顯示，華為高階主管史耀宏（Shi Yaohong）於二○○九年被星通任命為伊朗業務經理，且至少有三名中國公民擁有華為和星通在伊朗銀行帳戶的簽名權；美國當局提供的文件也顯示，華為員工在二○○七年至二○一三年，是星通銀行帳戶的簽署者。

中東一名律師卡拉瓦尼（Osama Karawani）表示，華為透過Canicula Holdings在敘利亞開展業務，卡拉瓦尼是華為在敘利亞一家公司的清算人。根據星通在香港紀錄，星通的股份已在二○○七年十一月出售給Canicula Holdings，其擁有星通股份約十年。

美國當局指出，華為當時保留對星通的控制權，利用星通向伊朗出售電信設備，並欺騙不知情的跨國銀行，將資金轉出伊朗。

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