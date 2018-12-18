拒陳雲林「順道」訪連戰 陸委會︰勿橫生枝節

2018-12-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海基會前董事長江丙坤上週逝世，享壽八十五歲，中國海協會前會長陳雲林將在廿日來台弔唁，欲順道拜會國民黨前主席連戰。不過，陸委會主委陳明通昨表示，兩岸「只有公交沒有私誼」，也盼「不要橫生枝節」。他透露，雙方溝通後，陳雲林僅會來台弔唁，如果陳下回以自由行方式拜訪連戰，「我們一定開這個門」。

經溝通 陳僅來台弔唁江丙坤

陳明通昨赴立院內政委員會報告明年度預算案並備詢。陳雲林此次原有意順道拜會連戰，陳明通表示，陳來台弔唁，他認為是人情所在，但如與弔唁目的不相干，就盼「不要橫生枝節」。

國民黨立委林奕華質問，為何陳雲林無法和連戰碰面？認為陸委會此舉箝制陳雲林自由，她要嚴正提出警告。陳明通表示，如果陳雲林以自由行方式來見連戰沒問題，「我們一定開這個門」，但陳此次是以海協會前會長名義弔唁海基會前董事長江丙坤。

國民黨立委黃昭順也問，陳雲林此次有無申請來見連戰？陳明通表示，一開始行程上有，後來雙方協調，我方呼籲此事單純化，對方也願意。陸委會法政處長蔡志儒補充，陳雲林行程修正後，預計在廿日抵台，並在當日下午弔唁江丙坤、慰問江的夫人，隨後即返回飯店；翌日則無其他行程，直到搭機返回中國。

民進黨立委劉世芳則問，如果有人要到陳雲林下榻飯店拜會，是否可行？陳明通表示，「我們不會不近人情」，但陸委會仍希望陳雲林的行程單純化，對方也同意修正行程。

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