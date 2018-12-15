弔唁江丙坤 陳雲林將來台

2018-12-15

〔記者施曉光、鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦昨以發言人馬曉光名義發布書面說明表示，中國海協會前會長陳雲林將以個人名義赴台，弔唁已故海基會董事長江丙坤。

馬曉光表示，陳雲林與江丙坤交往多年，結下深厚友誼，為表達敬意和追思之情，陳雲林將以「個人名義」及「生前好友」身分赴台弔唁，具體時間和相關行程還在與家屬聯繫協調中。

海基會創會董事長辜振甫二○○五年過世時，是民進黨首次執政，時任海協會副會長李亞飛，帶著會長汪道涵的親筆信赴台參加追思會。外界也關注，兩岸官方這次是否能藉由中方派員弔唁破冰，現已確定為卸任已久的陳雲林來台弔唁，顯示中方不願派任何具官方現職身分的人員赴台。

海基會昨起在海基會公亮廳設立江丙坤的悼念會堂。陸委會發言人邱垂正前天在例行記者會表示，陸方若派員來台弔唁，會尊重家屬意願，協同海基會處理相關事宜，提供必要協助。

吳敦義 推崇江兩岸貢獻

國民黨主席吳敦義昨前往弔唁時，也推崇江丙坤對兩岸的貢獻。吳敦義表示，二○○八年馬英九當選總統後，兩岸確定在一九九二年雙方達成的「一中各表的九二共識」，因而再度開啟兩岸和平發展之門。

吳敦義說，雖然過去兩岸兩會只是短暫聚會，但具有重大意義，其中最重要的圖像就是ＥＣＦＡ（兩岸經濟合作架構協議），江的貢獻讓大家永遠懷念。

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