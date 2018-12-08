聯考英文19分 現是美UCLA終身教授

2018-12-08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕四十七歲的屏東囝仔曾憲榮，大學聯考英文只考十九分，但他未曾放棄學習，憑毅力拿到台大化學博士，二○一三年成為美國加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）終身正教授，如今還在美國為台灣醫學生開設轉譯癌症醫學學程；從課堂魯蛇到頂尖醫科生的老師，他的奮鬥故事激勵人心，今天母校屏東高中校慶，他將接受傑出校友表揚。

曾憲榮：遇到困難 設法克服

曾憲榮是屏東土生土長的孩子，就讀屏東高中時成績普通，但對化學有興趣，高二時老師張雅雄發現他很會做實驗，鼓勵他參加科展，拿到全國高中第二名，原有機會保送大學，卻因考智力測驗身體不適，最後「智商七十五」，只好乖乖考大學，結果英文考了十九分。

課堂魯蛇 成頂尖醫科生老師

他後來進入東海大學化學系，再到台灣大學化學研究所攻讀碩士、博士，二○○○年到加州大學洛杉磯分校化學系任博士後研究員，以每天做十六小時實驗的韌性，拿到加大「博士後研究校長獎」，三年後獲聘分子藥學系專任教職，二○○九年成為終身副教授、二○一三年升教授。

曾憲榮現為ＵＣＬＡ醫學院分子藥理系及加州奈米系統研究所教授，因母親患肺癌辭世，他多年來全力投入癌症篩檢技術，目前與台灣國泰醫院和中研院團隊合作臨床實驗，研發非侵入性魔鬼氈晶片產檢技術。

回饋故鄉 為台灣醫學生開課

為提攜台灣學子，他與美國錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）針對台灣醫學生開設轉譯癌症醫學學程，由他帶領做研究，授予博士後研究待遇，已有至少六、七位台灣醫科生參與。

曾憲榮今年當選屏東高中傑出校友，昨天校長陳國祥邀請他回母校演講，學弟十分關心如何學好英文，他說，一路走來有挫折，也遇到許多好老師與貴人，從前英文不好，他會多參加派對與人聊天，並用英文學有興趣的科目，最重要的是，人生遇到困難不能只是沮喪，要設法找對方法克服，不僅堅持到底，更要終身學習。

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