外媒：民進黨挫敗 中國施壓更劇

2018-11-25

〔編譯劉宜庭、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕執政的民進黨在九合一選舉中遭受重挫，引發國際社會關注，全球各大通訊社第一時間報導蔡英文總統辭去民進黨主席。英國廣播公司（ＢＢＣ）評論本屆選舉為民進黨「失利的期中考」。新加坡海峽時報直指敗選恐為蔡英文爭取二○二○年連任帶來麻煩。產經新聞指出，執政黨的敗選，讓中國習近平政府的對台強硬施壓路線更具自信，未來中國可能會對台採取更強烈的攻勢。

中國壓力及年改 致蔡民調低迷

各大外媒指出，本屆選舉除了被視為執政黨的期中考、二○二○總統大選前哨戰，也是台灣社會首次針對分歧性極高的ＬＧＢＴ（男女同性戀、雙性戀與跨性別者）議題，透過直接民主的方式表達意見。日本放送協會（ＮＨＫ）、朝日新聞報導，中國政治壓力與年金改革議題，導致民進黨和蔡英文總統選前民調低迷，在地方選舉陷入苦戰。

反主流政治 「第三勢力」崛起

美國自由亞洲電台評論「蔡英文強推改革失民心、韓國瑜打民生牌成功爭取民心」。新加坡聯合早報分析，韓國瑜不是典型的政黨政客，近期台灣政壇「第三勢力」崛起，主要體現「反主流政治、構建新政治」的理念。香港南華早報報導，高投票率反映出傳統政黨勢力的激烈對決，以及許多公投議題的高爭議性，尤其是同性婚姻議題。

產經新聞發自北京的消息指出，中共黨報環球時報雖在廿四日的社論撇清中國干預台灣選情，強調不管誰當選縣市長也不改變不了大陸（中國）政策與決心。但實際上，左右台灣輿論已被習政權列為宣傳工作的最重要課題之一，目前最大的目標即是在二○二○總統選舉讓民進黨政權下台。環球時報總編輯胡錫進即對民進黨敗選指稱：「靠操弄兩岸對立上位，這招大勢已去」。

產經指出，中國使用「皮鞭與糖果」的策略，加強統一的壓力。民進黨質疑中國以輿論操作部隊干預這次九合一選舉，環球時報則反駁沒有任何具體證據，美國在台協會理事主席莫健接受台灣媒體專訪指出，有外部勢力介入台灣選戰，散播假消息以影響輿論。華盛頓郵報指出，本屆台灣選舉籠罩中國陰影，近來中國透過剝奪台灣邦交國、減少官方交流、舉行軍事演習挑釁等手段，持續對台施壓。

北京的政治研究人員向產經表示，基於經濟下滑的壓力和對美關係也不透明，中國當前的對台政策不得不採取較慎重的做法，但美中在本月底二十國集團（G20）峰會舉行領袖會議後，中國對台政策的變化很可能表面化。

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