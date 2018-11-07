聽完陳其邁發言… 年輕人喊歸隊

2018-11-07

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選戰進入白熱化階段，民進黨立委管碧玲昨在臉書感性貼文表示，她日前在高雄三民菜市場拜票時，遇到一位年輕老闆，原已打算倒戈的他，在聽完高雄市長候選人陳其邁於勞工後援會的感性發言後，「決定歸隊了！」管說，陳其邁的能力、經驗與內涵，贏過對手太多了，「年輕人回歸，我們更任重道遠！」

管碧玲感動：我們更任重道遠

擔任陳其邁競辦總幹事群總督導的管碧玲昨晚受訪表示，那天在三民菜市場逐攤拜票時，她看到這位年輕老闆的表情，似乎有話要說，卻欲言又止，當下她沒想太多，誠心懇請他支持陳其邁，結果年輕老闆用雙手緊緊地握住她的手說：「我本來已經倒戈了，但是這幾天想想，我決定歸隊了。」

管碧玲好奇詢問原委，年輕老闆透露：「這陣子我們生意真的不好做，你們執政是要再加強，……但是，那天在勞工後援會聽陳其邁說了以後，我覺得不能因為這樣不投他，還是要支持他才對……。」

管碧玲當下深受感動，回說：「謝謝你，年輕人！謝謝你原諒我們做不夠、做不好的地方，經過這次的洗禮，我們知道未來不能讓你們失望！」回憶起老闆那雙緊握的手，管碧玲感性地說：「看到年輕人回歸，我們只感覺更任重道遠！」

管碧玲形容，陳其邁是低調做事、個性內斂的人，而非誇誇其談之徒，在高雄四十八年，他了解高雄的痛，才能不捨、疼惜高雄，為高雄打拚。管說，一路看著他走到現在，發現他默默改變，褪去太過政治性的言論，慢慢展露他對高雄的真實情感，也許是這樣，才感動了對政治失望的年輕人。