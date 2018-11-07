野百合戰友相挺 陳其邁：改革是我們的DNA

2018-11-07

當年一起捍衛民主 熱血青年如今成為中年大叔

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長選舉激戰，民進黨高雄市長候選人陳其邁昨於民進黨中央黨部召開記者會，找來野百合學運世代戰友，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁及淡出政壇多時的前立委羅文嘉、民進黨前文宣部主任周奕成等，齊喊「相信高雄，看好未來」，感性相挺。

昔日學運戰友團聚，互相溫情擁抱。已辭立委的陳其邁說，野百合學運時，翁章梁拿著麥克風，羅文嘉是街頭小霸王，自己則是「衛生兵」，大家一起捍衛民主；當時的熱血青年如今成為中年大叔，但始終留著改革血液，三人雖個性不同，但「改革是我們的DNA」，他對身為高雄子弟非常驕傲。

陳其邁並批對手國民黨高雄市長候選人韓國瑜醜化高雄，連高雄的路名和人口數都搞不清楚，韓看似網路聲量大，背後卻沒改革理念支撐。

陳：遺憾韓在立法院時 站在反改革一方

陳其邁說，他曾和韓國瑜在立法院同事六年，對韓的質詢沒什麼印象，公報上也找不太到。當時在國會推動改革中，很遺憾韓都站在反民主與反改革一方。

翁章梁表示，這次高雄市長選舉非常弔詭，一個長期在高雄耕耘，一輩子沒背叛理想的人，卻選得那麼辛苦，如果走向宗教式的狂熱、不論是非，是台灣民主很大退卻，盼高雄市民思考沉澱，檢視候選人，做出正確選擇，相信陳其邁可以帶領高雄走到最好。

羅文嘉破例站出來 給老朋友陳其邁鼓勵

羅文嘉表示，他已經八年沒有踏入民進黨中央黨部，鮮少關心政治，很多朋友希望幫忙他都婉拒，「這次破例為了陳其邁」。他說，看到陳的選情，心中牽扯割不開，希望給老朋友鼓勵，竟發現連電話都找不到，只能留下臉書訊息：「加油！其邁，會過的，好好走，有信心！」他自己能做的很有限，只能用老朋友身分加油，相信陳其邁會帶領高雄做更大的改變。

周奕成表示，台灣民主面臨很大危機，國民黨候選人提出的訴求都是封建的觀念，認為民主和人權觀念不重要，大家只要吃飽飯，卻沒提出任何經濟訴求。他雖然沒有選票和力量，但願意為老夥伴講幾句話，盼陳其邁順利當選，讓台灣繼續進步，不要發生歷史荒謬劇再後悔莫及。