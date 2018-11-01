蔡英文：再給林佳龍4年 台中會很不一樣

2018-11-01

〔記者張菁雅、楊淳卉／綜合報導〕總統兼民進黨主席蔡英文昨天到台中市，與市長林佳龍及數百位里長私下進行午餐會，力挺林佳龍連任。她表示，林佳龍以治理國家的眼光治理台中，台中各項建設發展迅速，再四年，台中會很不一樣，也是帶著台灣往前走的力量，台灣要脫胎換骨，林佳龍連任是中部發展的關鍵。

里長午餐會在林佳龍競選總部舉行，台中市全市六二五里，共有二百多位里長參與，蔡英文現場分享林佳龍上任以來推動的市政成果，里長也熱烈回應，高喊「林佳龍凍蒜、蔡英文加油」。

蔡英文大力肯定台中「托育一條龍」制度是全國典範，並表示，中央政府也投入百億元，讓準公共化政策補助在全國一起實施，希望所有年輕人生養得起。她也說，經過長期觀察，林佳龍有治理國家的格局和願景，並以治理國家的眼光來治理台中，讓這座城市發展在對的軌道上，且每件政策複製到其他縣市都是可行的。

蔡英文強調，台灣要脫胎換骨，林佳龍連任是中部發展的關鍵，再給林佳龍四年，台中會很不一樣。

林佳龍則指出，台中獲中央補助建設經費共三四三二億元，包括「大台中山手線」、捷運綠線、藍線延伸、三環交通連結及水利建設等。他也表示，現在說青年北漂、南漂，台中已躍升第二大城，青年人都漂到台中，感謝中央補助相挺讓托育、托老等社會福利升級，讓台中成為宜居城市。他希望民眾了解台中的好，繼續支持，選做事的人、做事的政府。

行動中常會前進南投 拉抬洪國浩

民進黨行動中常會昨也前進南投，為民進黨南投縣長候選人洪國浩造勢。兼任民進黨主席的蔡英文於中常會表示，中央執政會有比較多負擔和民眾誤解，希望全國候選人，包括沒有在選的立委，都要到選區面對面一個個拜訪選民，展現執政黨最大誠意。

蔡英文讚洪國浩很優質，民進黨有信心翻轉南投。洪國浩擔任草屯鎮長，是減債冠軍，洪國浩推出的食物銀行和助學金等政策，獲得地方很大好評，期待洪國浩把草屯政績帶到南投縣。