批傅家縣府 洪耀福：現由蔡碧仲來矯正

2018-10-04

〔記者楊淳卉、王峻祺、王錦義、林欣漢／綜合報導〕民進黨行動中常會系列昨到花蓮縣，民進黨秘書長洪耀福會後與媒體餐敘表示，花蓮縣政府過去是不正常的，縣政府是「傅家的縣政府」。蔡碧仲代理縣長就是要矯正這些問題，這三個月對民進黨來說很珍貴，讓花蓮人看看正派的縣長是怎樣做事，這算是民進黨執政的「試用期」，不滿意就退貨，若覺得不錯，就會繼續使用。

民進黨行動中常會昨到花蓮討論觀光產業。會前總統蔡英文與立院黨團總召柯建銘、立委蕭美琴及花蓮縣長參選人劉曉玫提前參訪台肥海洋深層水園區，探索珍貴「藍金」，一群人還坐在足癒步道賞景，體驗沁涼九度Ｃ的海洋深層水。

劉曉玫在中常會報告她的觀光產業政策，主張將花蓮打造成一座「國際觀光新樂園」。蔡英文表示，花蓮長期以來對民進黨是一個挑戰性很高的地方，但是民進黨勇敢面對這個挑戰，提出了勇敢的候選人，跟陣容堅強的團隊，希望在這次的選舉裡面，可成功改變花蓮。劉曉玫一定會是花蓮縣最會做事的縣長，讓花蓮人感到驕傲，也提供了很多優質的就業機會給在地的花蓮人。

「民進黨執政試用期」

洪耀福與媒體餐敘時表示，花蓮縣政府過去是「傅家的縣政府」，傅崐萁有他做事的「手路」，如花蓮新站啟用，但被傅崐萁壓很久，就是不願意發出使用執照；但代理縣長覺得對花蓮是好事，因此核發使用執照。至於為什麼傅崐萁不給執照，背後原因就不能公開說。

洪耀福說，蔡碧仲做代理縣長，就是要矯正這些問題，把不合理的事情合理化，這可以算是民進黨執政試用期，讓花蓮人知道正派縣長怎樣做事。