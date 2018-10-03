賴籲再修法 阻造假公投案過關

2018-10-03

為個人政治目的造假「非常不應該」

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委盧秀燕發起「反空污」公投，連署書送件後卻遭中選會發現有大量死人連署與偽造情事。行政院長賴清德昨答覆民進黨立委葉宜津質詢時表示，鳥籠公投門檻下修，提案卻踐踏主權在民的真諦，為個人政治目的不惜大量造假，「非常不應該」；賴揆並建議，立法院應再修正公投法，讓公投法更嚴謹，避免大量造假的公投案能順利通過。

由盧秀燕領銜發起的反空污公投，連署人數雖達四十九萬七一九三人，但中選會查對清點後發現，有一萬多張「死亡連署書」，偽造的連署書更高達七．七萬餘份，中選會昨已宣布，此公投案雖跨越連署門檻，但中選會將就死亡連署等偽造情事提出刑事告發。

盧秀燕昨在院會質詢，出示中選會接收連署書開出的收據，堅稱中選會最初點收的連署書有四十八萬八千多份，回去點收後卻變成四十九萬七千多份，質疑「中選會沒有清點能力」，強調連署書數字落差「是中選會點不清楚」，否則怎麼會跑出兩個數字，更質疑中選會連算術都算不好，年底選票會不會也算錯？

陳英鈐哽咽

「看到死人連署書很難過」

中選會主委陳英鈐則多次向盧秀燕解釋，連署書數據需依據戶政機關最終清點後才能算數，最初的點收不能作為最終查核結果；賴揆也多次嘗試向盧秀燕說明，「你自己做錯了，公投案中有大量死人連署，不承認錯誤反而推給中選會，這我不能接受」，卻仍遭盧秀燕多次打斷，緊咬是中選會自己沒把連署書點清楚、混淆大眾視聽。

對於反空污公投成案，陳英鈐在答覆葉宜津質詢時哽咽表示，因為他們必須守法，法律這樣規定，所以只好通過，但看到一萬多份死人連署與許多明顯抄襲的連署書，他個人是「非常難過」，說到激動處數度哽咽。

賴揆答詢表示，他曾為了推動公投而絕食，但好不容易公投通過、開放鳥籠公投，提案卻踐踏主權在民真諦，讓他非常痛心；賴並直言，（盧委員）做錯事沒有認錯，反而倒打一耙，誣指栽贓中選會假造一萬多人連署，「這非常不應該」，建議立法院重修公投法，不要讓行政機關因人力不足、無法查核，致使造假公投案能順利通過。