新北市長選戰》蘇創意戰術 爭取好感度

2018-09-09

記者何玉華／特稿

民進黨新北市長參選人蘇貞昌臨危受命、重披戰袍，他贏的策略是積極行銷昔日縣長任內政績，喚起市民的回憶，進而營造對手侯友宜近八年來的政績乏善可陳的對比感，並建立「會做事」的印象，訴求衝勁及效率，再輔以文宣創意來證明自己的思維年輕、政策創新，強調「2.0進化版的蘇市長打造新．新北」！

蘇貞昌及競選團隊都擅打選戰，與綠營民代密切合作，建立綿密組織動員系統，並針對市政缺失議題端出政策牛肉，固守綠營基本盤也爭取對市政不滿的中間選民認同。

強打當年政績 奠定「會做事」印象

蘇貞昌的戰略明確、戰術活潑，全市走透透、因地制宜提出昔日在當地的諸多建樹，喚回市民對他政績的記憶，再輔以「市政體檢」、「市政抓Bug」點出市政缺失，奠定「蘇貞昌比較會做事」的形象。他還別出心裁邀請當年獲頒縣長獎或各類競賽獎項的得主舉辦「新新北同學會」，昔日獲獎的學生如今都是二、三十歲的年輕族群，爭取到不少青年票源。

從市政說明會、宗親會、同鄉會到近期衝刺傳統市場，蘇貞昌走帶跑、跑帶跳，藉由衝勁活力，化解外界對他七十一歲的年紀質疑。他在造勢大會廣發客製化的「會做事」標章、合影照片，讓民眾馬上帶著走，傳達「會做事、有效率」的印象。

另一方面，蘇貞昌從七月下旬端出「四加一支柱」，要打造一千萬人舞台的政策主軸，接著提出「接地氣」的補助長者裝假牙、親子體驗博物館等政見牛肉，讓基層庶民有感；另針對侯友宜的文大宿舍案及政見歧異性，他頻下戰帖要求辯論，營造「對手心虛才不敢辯論」的選民觀感，成功爭取話語的主導權，擴大對手的缺點、凸顯自身的優勢。

蘇貞昌的文宣戰充滿創意，組織戰動員同鄉會，再與議員成立聯合競選總部，交叉複式動員穩住基本盤，輔以網路社群的影響力，吸引中間及年輕選民的好感，擴大票源力拚勝選。