貿易戰波及 日供應鏈撤出中國

2018-08-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國上週對中國一六○億美元產品加徵廿五％關稅生效，重擊受惠於「中國製造二○二五」計畫和政策補助的出口產品，拖累在中國生產的外企。《日經新聞》報導，日本供應鏈為了避開美國關稅，正在撤出中國，包括化工大廠旭化成（Asahi Kasei）、土木機械廠小松製作所（Komatsu）、家電廠Iris Ohyama等。

報導指出，許多日本大廠在中國的子公司會將產品和零組件出口到美國等第三國，恰好處於當前美中貿易戰的風暴眼；美國商務部還在考慮適用於進口汽車和汽車零組件的額外關稅，迫使企業重新思考其供應鏈來源。

根據日本經濟產業省調查，日本企業在海外生產和銷售產生的營收達二一八○億美元（約六．七兆台幣），其中來自中國的營收達二六○億美元、約占十二％。

報導指出，旭化成在中國生產用於汽車齒輪和汽車零組件的塑膠材料，被美國列為第二波課徵關稅對象，該公司在關稅清單公布後約一個月，就把銷往美國的中國塑膠材料生產線移回日本工廠。

小松製作所則在中國生產液壓挖土機零件，將改在美國、日本與墨西哥的工廠生產，以供應美國組裝所需，使該公司每年額外支出四十億日圓（約十一億台幣）。

報導表示，目前尚未受到美國關稅衝擊的Iris Ohyama也提前因應、調整全球生產線佈局，計畫把銷往美國市場的空氣清淨機、電扇和其他家電生產線，移到明年將完工的南韓新工廠。