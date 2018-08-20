蔡訪NASA 參觀飛行控制室

2018-08-20

〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕蔡英文總統在當地時間十九日首訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心。這也是台灣總統首度進入美國聯邦機構，具有相當政治象徵意義，總統並前往太空中心九號樓（Building9）太空站實體模型訓練中心，在國際太空站模型前聽取相關設施介紹，以及參觀日本、美國與俄羅斯等太空站訓練模型等。

任務控制中心聽取簡報

蔡總統一行抵達後，由詹森太空中心副主任Vanessa Wyche向總統說明。總統原安排與台裔太空人林其兒（Kjell N. Lindgren）會面，但因故臨時取消。林其兒在台北出生，母親為台灣人，二○○九年獲選為NASA Group20的太空小組成員，是第一位在台灣出生的太空人。

總統在約兩小時的停留時間中，主要參訪任務控制中心（Mission Control Center）及太空人訓練設施。總統先在任務控制中心聽取簡報。簡報後，總統一行接續參觀飛行控制室，由執勤的飛行主任介紹相關設施及任務概要。隨後總統前往太空中心九號樓太空站實體模型訓練中心，在國際太空站模型前聽取相關設施介紹，以及參觀日本、美國與俄羅斯等太空站訓練模型等。

美國太空總署是聯邦政府下的獨立機構，負責制定、實施美國的太空計畫與太空科學的研究。詹森太空中心則負責協調管理美國的載人航天任務，包括控制太空梭的飛行和國際太空站的狀態，以及設有美國太空人訓練中心。

蔡英文總統這次到訪，也是台灣的總統首度以國家元首身分進入美國聯邦機構，在台灣旅行法通過後台美關係增溫，對於台美之間的正常交往，具有相當政治象徵意義。

美國航太總署是美國聯邦政府下主責國家太空計畫、太空科學研究的機構，多年來與台灣國家太空中心、中科院及主要研究機構都有相關合作，包括二○一一年台灣受邀，參與AMS-02計畫所設計研發的反物質磁譜儀二號系統發展等。