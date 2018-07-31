2018-07-31

記者鄒景雯／特稿

第一次叫生氣，可以說：誤會了，請息怒；第二次叫打壓，還是可以說：沒有什麼是過不去的，雙方應該坐下來溝通；如果一而再、再而三，甚至沒完沒了的，這就是瘋狂。面對瘋狂的人，就沒什麼好講的，放馬過來，一切請便。

中華人民共和國正是這個陷入瘋狂狀態的脆弱帝國，什麼原因讓他歇斯底里，當然是美國川普政府戰略清晰地準備開打壓制中國「轉型」的持久戰，這場仗不是一年兩年，而是準備跨越任期的至少五年；換句話說，習近平延長任期，對川普來說並沒有太大的忌憚，他打算在六年之內使出必要的手段，迫使中國步上公平貿易、市場經濟的軌道上來，中國若不就範，美國就將如一九八○年廣場協議時代對付日本的手段一般，透過貨幣等政策，待其房地產泡沫為之崩潰，自此付出經濟停速二十年的慘痛代價。

不論川普的設想能不能實現，此時北京所承受來自華府的力道，如同排山倒海、鋪天蓋地，其嚴峻的壓力可以想見，加上中國內部在連鎖效應下所引爆的各種問題加總，在這種局面下，習近平政權一方面焦頭爛額、神經緊繃，一方面恐怕也有打人出氣、轉移焦點的目的，於是對於台灣問題的掌握失去了準頭。

這種失準，呈現的樣態就是中國不再氣定神閒，其實也是自詡強國竟對台灣失去了自信，於是對於一個尚在連署中、還未成案的正名公投，居然產生了嚴重誤判，在粗暴拔掉了東亞青年運動會的主辦權之後，繼而對於預訂在今年底舉行的亞洲U19青年冠軍盃橄欖球錦標賽，也一度企圖染指叫停，並且未來不排除有全面封殺我國主辦賽事等國際活動的可能性。

北京的舉措會如何下去，非操之於我，但是對岸如果執意要持續升高對峙，其在台灣將造成的反作用力，則是可以預判的。首先，一個大國對於一個小國採取了不符比例原則的過當打擊，一旦正當性不足，很容易在危機社會形塑或擠壓出領袖需要，這將給蔡英文總統有機會去扮演人民期待的角色，進而凝聚集體意識；其次，過去習近平以斷交、武嚇來修理台灣政府，現在則是以停辦運動比賽來懲罰台灣青年，這是對一九七九年以來「寄希望於台灣人民」政策的徹底顛覆，而且是向下扎根，過去的分開對待，現在一體適用，等於統一戰線的自我繳械；第三，十一月台灣即將舉行地方選舉，這是二○二○的前哨戰，北京在這個時刻對台實施焦土政策，將讓「兩岸牌」很難成為選舉中的正面表列，共產黨沒料到自己搖身一變，正在著手協助民進黨清除國民黨的順手勢。

更重要的是，在國際戰場上，挨打的台灣，對照以大欺小的中國，將會站上輿論高地，這翻轉了民進黨第一次執政時期的對外觀瞻，並不會因此紓解中國所遭遇的內外雙重挑戰。看清楚了這個趨勢，球在北京手上，大伙就看著辦。