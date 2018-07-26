冷眼集》中國失掉了裡子

2018-07-26

記者鄒景雯／特稿

明年八月預訂在台灣舉行的東亞青年運動會遭中國動員會員國停辦後，就像國際恐怖組織的習慣一樣，中國國台辦昨天立即出面，洋洋自得地承認犯案，首先必須明確的正告中國習近平政權，以東奧正名公投株連東亞青運的這件攻擊性作為，中國已經徹底失掉了「裡子」。

這個「裡子」是什麼？中共十九大再次揭櫫的「和平統一」國家目標，受到北京就這起事件不當處置的影響，已經在台灣發生長遠的負面效應，那就是年輕選手的參賽權可以這樣被拔掉，證明中國無疑是「敵國」，這樣的挫折將浸入十四到十八歲新世代的切身經驗之中，此後花再多統戰預算，都將難以抹滅。其次，中國想要提前嚇阻的東奧正名公投，原本薪材有限，現在因為北京的暴虐霸凌，反而激起了台灣人的同仇敵愾，等同添油點火，預料將「協助」二十八萬的連署成案門檻順利達成，甚至因此投票通過。第三，分化藍綠，或是選舉期間揚藍抑綠，一向是中國瓦解台灣的手段，如今其對東亞青運愚蠢動手，促成藍綠必須一致對外，否則即違背台灣利益，國民黨主席吳敦義與該黨台中市長提名人盧秀燕主張持續爭取主辦，這個表態道盡箇中三昧。僅僅盤點這些，即可做出定論：北京以為贏了小戰場，其實輸了大戰略。

中國大逞匹夫之慾，事實上卻損害了自身的核心利益，台灣人看在眼裡，今後在生存壯大的道途上，肯定要有勇有謀，謀定而後動，掌握台灣的優勢，反擊中國的短處。

拿東奧正名公投這件事來說，有個事實基礎必須認知，「中華台北」這個名稱是怎麼來的？那是一九八一年當時的中華奧會為了確保會籍、平等參與，與國際奧會所達成的妥協產物，而兩會就中華奧會的名、旗、徽簽署了協議，也就是俗稱的「洛桑協議」。三十七年後的今天，台灣歷經民主化，廣大的國民對這個怪怪的名號當然不滿意，要訴諸在奧運賽事正名台灣，也是極其自然的反應，但是不幸的是，當年的國際時空至今並沒有顯著的變化，中國甚至更加霸權崛起，在這種情況下，正名如果要玩真的，勢必要更加細膩耐性用心，否則反而會玩死正名的機會，因為我們的敵人不是文明大國。

根據奧林匹克憲章，各代表團可以要求更改名稱，不過要經過國際奧會執委會的核准，大家可以理性思考這是一個多麼艱鉅的遊說任務，但絕對是我們一步一腳印、努力奮鬥的目標。至於現在正在進行的東奧正名公投，距離真正向國際奧會申請正名非常遙遠，嚴格而言，只是就希望在二○二○東京奧運使用「台灣隊」名稱尋求國內民意的共識而已，並據以成為政府的政策，其實，要探知或凝聚公民對使用台灣的共同意見，一點也不困難，不用公投也知道結果，困難的是我們如何突破執委會的認可，這點即使通過公投也是兩回事，絕對不是通過公投我們就可以取得在東奧使用台灣隊的門票。

可恨的是，中國明明知道這樣，它仍然以此為藉口，拔掉了我們的東亞青運主辦權，同時對台示威他們對於東亞會員國的強大影響力，這筆帳，台灣人能不記住嗎？在深惡痛絕的同時，台灣人一定要體認到，國內消費只是自嗨，我們要想辦法走出國門，國際現勢才是我們要應對的關卡。走出去的條件是台灣必須成為小而強的國家，以剛閉幕不久的世足賽為例，許多比台灣還小的國家，可以贏得世人尊敬，反觀中國隊又在哪裡？台灣隊在我們心中，更無妄自菲薄的道理。